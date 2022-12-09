12月8日，2022世界慕课与在线教育大会智慧教育分论坛在北京以线上线下相结合的方式举行，主题为“智慧教育赋能多样化综合学习体系”。本次论坛通过中英文平台全球直播，据统计，来自40多个国家和地区，国内960余所高校、教育科研机构的代表进行了观看。

中国高等教育学会会长，教育部原党组副书记、副部长杜玉波出席论坛并致辞。学会副会长、北京理工大学党委书记、中国工程院院士张军，学会学术发展咨询委员会副主任、中山大学校长、中国工程院院士高松，美国北德克萨斯大学教育技术系教授Michael Spector，普渡大学教育学院学习设计和技术部教授William Watson，澳大利亚南澳大学复杂变革学习中心主任George Siemens，美国密涅瓦大学教务长、学术总长Vicki Chandler出席论坛并作主旨报告。学会副会长、秘书长姜恩来主持论坛。

杜玉波在致辞中强调，智慧教育已成为全球教育变革发展的必然趋势。以智慧教育赋能多样化综合学习体系，是构建更加多元的高等教育体系的必由之路，也是教育现代化的深刻内涵。面向未来，我们要朝着“三个坚持”的方向不懈努力。一是坚持需求牵引、协同融合，完善以全方位育人为导向的智慧教育体系。教育的根本任务在于育人。智慧教育依靠数字化应用走向精准、科学、高效，并不意味着要忽视面对面交流的现实教育，虚拟教育只是现实教育的延伸，二者应该相互融合，互为补充。智慧教育需要协同产业发展与人才培养。当前，教育供给侧与产业需求侧精准匹配度不高，智慧教育为此提供了解决思路，就是要把产业实践的数字化技术融入人才培养的全过程，并强化人才培养和产业发展的同步性，进而促进产业转型和技术升级，助力国家经济社会高质量发展。二是坚持应用为本、服务至上，以智慧教育促进教育资源公平配置。探索个性化培养的新型教育模式，智慧教育可以通过数据分析学习者的学习情况和教师的教学评价，科学引导教师差异化指导学习者，实现因材施教，让每个学习者都能享有高质量的教育。要以智慧教育推进精准扶智，在智慧教育的环境下，教育将不再局限于时空限制，可以扩大优质教育资源覆盖面，逐步缩小优质教育资源的国家、区域、城乡、校际差距，大力促进教育公平，缓解教育数字鸿沟问题，实现更加公平的教育。三是坚持示范引领、合作共赢，建设全球智慧教育发展共同体。探索中国式现代化数字治理方式，积极构建德智体美劳“五育并举”的全覆盖格局，推动各类教育教学要素融入国家智慧教育，创造中国智慧教育新生态，为世界提供智慧教育“中国方案”。要积极推动国际智慧教育交流合作，共享智慧教育平台建设经验和优质在线课程资源，建设智慧教育发展共同体，促进各国教育协同发展，彰显教育事业在构建人类命运共同体中的责任与担当。智慧教育是一项复杂的系统工程，需要精心谋划，共同探索面向未来的人才培养规律，共同推进智慧教育建设，构建多样化综合学习体系，为加快世界高等教育高质量发展做出新的更大贡献。

张军以《知识驱动的智慧教育赋能全人化培养》为题作主旨报告时指出，智慧教育为拔尖创新人才培养带来了新机遇。实现智慧教育，要以知识的交叉融合实现知识衍新，以拔尖创新人才的培养目标为核心，变革知识广度、知识深度和知识粘度；要通过知识图谱、能力图谱、素养图谱和素质图谱四谱合一，有效实现全人化培养。

高松以《慕课西行：打造数字化教学新生态》为题作主旨报告时指出，慕课西行是东西部高校课程共享联盟近年来的有益探索和成功实践，进一步促进了教育公平，提高了教育质量。要以慕课教学改革为突破口，以共享和技术赋能为关键，坚持联盟集群效应和高校个性发展相结合，推动慕课教育高质量内涵式发展。

Michael Spector、William Watson、George Siemens和Vicki Chandler在报告中提到，全球数字化教育时代需要更新教与学的理念与方式。要重视当代慕课发展存在的问题与挑战，进一步思考慕课中的学习是否真正发生这一问题。要重视慕课中的个性化学习，重点关注培养学生的自我调节能力、看重学习效果而非效率、重视激发学生的内在动机等方面。要关注知识与思维之间的联系，知识是网络化的，学习是成长和修剪网络的过程，要努力组合和重组这些部分，并建造新的知识和思维的“城堡”。要树立一种全新的教学理念，即以学生作为教学中心，利用信息技术辅助，让学生在“世界”的课堂里拥有更自主、更丰富的学习和人生体验。

论坛上还举行了中国高等教育学会智慧教育研究分会筹备启动仪式。杜玉波，张军，学会教师教育分会常务副理事长陈光巨，中国教育科学研究院高等教育研究所所长张男星，北京理工大学副校长姜澜等参加启动仪式。

姜恩来宣读了关于同意筹备设立智慧教育研究分会的批复，并宣布拟由北京理工大学作为理事长单位，张军拟任该分会理事长。张军表示，分会将致力于打造智慧教育科研新高地、服务国家教育数字化战略决策高地、国际教育学术交流与合作新高地，诚邀全球智慧教育领域专家学者共研共创，推动高等教育的数字化、智慧化改革。

学会事业发展部主任吴英策，北京理工大学教务部部长薛正辉等出席启动仪式。

来源：中国高等教育学会

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