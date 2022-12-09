华东师范大学(华东师大)是中国首批与沙特阿拉伯(以下简称：沙特)政府合作并且启动“沙特政府奖学金”项目的高校之一。

华东师大副校长顾红亮8日接受采访时说，华东师大与沙特阿拉伯政府、企业已经持续合作了15年，培养了一批批精通中文、了解中国社会文化的沙特青年人才。他们中的很多人回到沙特，在当地政府部门或中资企业从事对华工作和贸易，为促进中沙文化交流互鉴起到了积极作用。

自2007年签署协议起至今，华东师大共接收约220名沙特阿拉伯籍学生，其中，逾70余名为获得沙特阿拉伯政府奖学金学生。“沙特学生对中文充满浓厚兴趣，不少学生还进入通信工程、国际经济与贸易等本科专业学习。无论是赛场上奋勇争先的沙特学生足球队，还是国际文化节上琳琅满目的展台和极具民族特色的表演，沙特学生都给师生们留下了精彩难忘的回忆。”华东师范大学国际汉语文化学院党委书记、国际教育中心主任黄美旭说。

2013年11月，时任沙特阿拉伯王国驻华使馆文化参赞萨利赫博士一行访问华东师范大学。时任华东师大副校长的任友群与萨里赫参赞共同签署了教育合作协议。次年，双方签署协议，建立预科基地。2015-2016年，30余名沙特学生进入华东师大校园，强化汉语项目学习。据了解，虽然这批学员大多是“零起点”，但通过强化课程，他们的中文水平在短时间获得显著提升，并选择继续在中国攻读本科。黄美旭介绍，预科基地合作模式提供了具有针对性的优质课程，为沙特学生打下牢固的语言基础，从而更好地衔接本科阶段的专业学习。

2022年6月，华东师大开展了由教育部中外语言交流合作中心、汉考国际在沙特地区推出的国际中文教师奖学金在线研修项目，招收和培养了来自阿卜杜勒·阿齐兹国王大学等沙特顶尖大学的88名学生。学校精心组织了优秀的教师和服务团队，打造了适合沙特学生学习方式的相关标准课程和中国文化课程，通过多元互动的在线活动帮助学生提升汉语能力，开拓文化视野。

兰舒是阿卜杜勒·阿齐兹国王大学商学院的毕业生，她非常热爱中国文化，喜欢学习汉语，一直尝试自学中文。今年6月，她报名参加了华东师大的在线研修项目。“参加这个项目后我的中文进步非常大，因为老师教学方法很有趣，解释也非常容易明白。”兰舒说。

采访中，记者了解到，沙特已将中文纳入该国各学校及各个教育阶段的相关课程，以加强中沙的友谊与合作、深化各个层面的战略伙伴关系。华东师大方面表示，未来，该校将继续加深与沙特阿拉伯的合作与交流，为促进中沙文化互融互鉴，培养中沙友谊青年使者贡献力量。(记者 陈静)

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