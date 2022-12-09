本报记者 邵玉姿

《关于促进和规范社会体育俱乐部发展的意见》指出，重点引导、扶持依托社区、企事业单位、体育场馆举办民办非营利性社会体育俱乐部和面向青少年的社会体育俱乐部。近年来，社会体育俱乐部在培养竞技体育后备人才方面的作用越发显现。今年的国内网坛，一名被称为“背篓少年”的14岁佤族男孩让人印象深刻。“背篓少年”走出大山、走向大众，所依托的正是地方体育部门与社会体育俱乐部携手搭建的成才通道。

——编 者

回顾年度网坛，值得球迷铭记的瞬间，有四大满贯花落谁家、中国男单屡获突破、网球金花持续进步……一场在广州举办的青少年网球比赛，同样给很多人留下印象深刻的一幕：一个黝黑结实的少年，自信地亮相赛场，一对黑柄球拍，装在一个原木色的竹编背篓里——大家都称他为“背篓少年”。

“背篓少年”名叫王发，是名14岁的佤族少年，来自云南临沧一个叫芒回的村子。时间回到6年前，野象网球俱乐部负责人张晓洪将他带出大山，踏上了挥拍追梦的网球之路。也是从那时起，小球员的表现被越来越多人看到，各方支持也汇聚这家面向青少年的社会体育俱乐部，逐渐形成了良性循环。如今，俱乐部在云南昆明和河北廊坊均有基地，和“背篓少年”一起参训的孩子越来越多。

“只有发自内心的热爱，才能让孩子真正地走进球场”

在自己一战成名的那场青少年网球赛上，王发拿到了一项男单冠军。比冠军奖杯更引人注目的，是他用作网球包、颇具民族特色的竹编背篓。有网友打趣说：“少年从背篓中抽出球拍的刹那，仿佛一位剑客！”

竹编背篓，是云南常见的生产生活工具。比赛现场，王发从一名老乡处拿到这个背篓。“好久没回家了”，感觉亲切，他干脆将球拍、毛巾等比赛物品放进背篓，“没想到就这样火了”。

2016年之前，王发从没接触过网球。那年下半年，他和其他9个孩子陆续被张晓洪发现，来到临沧进行初步训练。

“拿起球拍的瞬间，觉得很兴奋。”随着训练加强，苦和累慢慢显现出来，王发说，“每天练习抛球，大筐300多球，小筐200多球，一天要练上五六筐。”高强度的训练让很多孩子打起了退堂鼓，张晓洪意识到：“只有发自内心的热爱，才能让孩子真正地走进球场。”

兴趣源自了解。张晓洪开始给孩子们讲“睡前故事”，每天1个小时，讲知名球员、网球历史。孩子听得入迷，渐渐有了“成为费德勒、纳达尔”的梦想。

梦想催生动力。每天6点早操、9点训练，发球、抛球、打墙……一天下来，每人要挥拍7000次。俱乐部每周办一次队内赛，为了激发孩子的胜负欲，张晓洪自掏腰包，玩偶、模型、无人机等孩子感兴趣的玩具成了“冠军杯”。

成绩出自磨砺。“去年，我们获得了5个全国青少年冠军、3个亚军。”张晓洪说。

“文化教育可以让山区孩子有更多的机会，体育教育也未尝不可”

在河北廊坊，野象网球俱乐部有间训练室，置物架上整齐地摆放着十几个竹编背篓，这是俱乐部专门从云南带过来的，提醒着大家“为什么出发”。

张晓洪今年55岁，运动生涯可谓多彩：少年时接受足球、网球训练，先后进入原东川市游泳队和云南省篮球青年队。1994年，他正式成为一名网球教练，“当时国内教练少、机会多，网球给我的人生带来了很多机会。”

2011年，张晓洪回到云南生活，有空时就沿着川藏线自驾游。沿线多是山区村庄，途中看到运动场，他就停下车，和当地孩子一起打球。“这些娃上山下山，身体素质很好”，他当时就想，“要是能接受专业训练就更好了”。

2013年，自驾途中经过丽江，张晓洪听说了张桂梅老师创办华坪女子高中的事迹。他专程去学校参观，并且深受震撼：“文化教育可以让山区孩子有更多的机会，体育教育也未尝不可。”2014年，张晓洪在昆明张罗起野象网球俱乐部。

2015年，临沧市文体局时任副局长丁相洋找到张晓洪：“临沧多山，这里的孩子有不错的体能基础。”他希望通过开展青少年竞技体育，带动当地体育事业发展。第二年，在临沧市文体局的帮助下，张晓洪从沧源县选中了10名佤族少年，王发便在其中。

初见王发的场景，张晓洪至今还记得清楚：“皮肤黝黑、个头瘦小，穿着凉鞋还跑得特别快。现场教的一些协调性动作，一下就学会了。”挑选队员时，除了做一些简单的体能测试，张晓洪还会一一检查孩子的身体素质。他记得，王发当时的跟腱就长约5厘米，是个打网球的好苗子。

“支持更多‘背篓少年’走出大山，走向更广阔的舞台”

冬日清晨，天蒙蒙亮。10余名少年列队整齐，绕着廊坊市体育馆晨跑。寂静的跑道上，少年的呐喊声整齐而明亮。这是当地体育局支持、网球协会牵头成立的廊坊市野象网球俱乐部日常一景。

据廊坊网协负责人介绍，当地此前就设有网球队，项目基础一直较好，“2016年，我们还首次组织了京津冀网球业余公开赛”。但随着当地网球队教练退休，专职教练一时无法到位，队伍发展遭遇困境。

2018年，廊坊一名球员前往云南野象网球俱乐部学习，颇有进步。一直在寻找优秀教练团队的廊坊网协获知后，与张晓洪取得了联系。合作很快达成：廊坊网协提供免费场地和食宿，共同筹措队员参赛所需费用；野象网球俱乐部协助当地建设球队和教练团队，共同开展项目普及活动。

2020年，野象网球俱乐部与廊坊网协签署协议。2021年初，张晓洪带着12名孩子进驻廊坊展开训赛。廊坊市体育局对此给予了大力支持：市体育馆的空调机房在1个月内，被改建成俱乐部办公室、训练室及队员宿舍，附近的场地经过整合，建成7片训练场供队员免费使用。

“运动员想要更好更长久地发展，文化学习十分重要。”张晓洪介绍，俱乐部入驻近两年，廊坊网协安排专人负责文化课，还特招一名志愿者，帮孩子们辅导英语，为以后冲击国际赛事做准备。

这两年间，廊坊的网球事业也发生了可观变化。“2021年以来，我们联合开展了网球进校园、社会推广培训等活动，效果显著。”廊坊网协副秘书长孟和说，当地的网球群众参与人数增加了50%，青少年参与人数翻了一倍。“我们还积极发动企业、爱心人士等社会力量，支持更多‘背篓少年’走出大山，走向更广阔的舞台。”廊坊市体育局相关负责人说。

今年下半年，张晓洪再次前往临沧，招收30名新队员，王发6岁的弟弟王艺也在其中。“王艺的条件很好，训练第一天就可以击球过网。”这一次，王发的父母主动提出让王艺入队，张晓洪感受到深深的信任和沉沉的责任。王发也说：“我会练得更认真，给弟弟做好榜样。”

最近，张晓洪给每名队员布置了一个任务——“记录人生最重要的1000天”：“3年后的下届全运会，我希望成为这批孩子运动人生的重要节点，记录好自己备战的每一天，尽全力去追逐自己的梦想。”他也期待着，王发和队友拼尽全力追逐的梦想，会成为更多山区少年新的希望。

《 人民日报 》（ 2022年12月09日 17 版）

(责编：何淼、郝孟佳)