龙开胜

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中国传统艺术凝结着历代人民群众的智慧与心血，是对现实生活体验和认知的凝练升华；蕴含着内涵丰富的人文精神，是中华民族精神家园的重要构成。

中国传统艺术与中华美学精神同源共生，为中华美学注入了生生不息的活力，也是今天我们传承弘扬中华美学精神的重要载体。

文化的力量是无穷的，传承着历史，关系着未来。中国传统艺术作为不曾中断过的中华文明集大成者，以其对真、善、美的独特追求润心育人、固本培元，已经深深地熔铸在我们的历史与实践中。

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“以社会主义核心价值观为引领，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化。”中国传统艺术是中华文化的瑰宝，书法、绘画、园林、建筑、戏曲等都是其中的典型代表。在中华文明赓续传承的历史长河中，传统艺术浸润涵养了一代又一代中国人。今天，充分开掘传统艺术宝库，发挥传统艺术的美育功能，对于弘扬中华美学精神、构筑当代人的精神家园、增强文化自信具有重要意义。

深入开掘传统艺术的丰富矿藏和深厚内涵

中国传统艺术植根于中华文化的丰厚土壤，既是中华文化的历史结晶，也是世界优秀文化的重要组成。北京故宫浑厚庄重的气派与天人合一的设计理念相得益彰；苏州园林“巧于因借，精在体宜”，让人身居其间“思与景谐，神与物游”。两处世界遗产都体现了中国传统建筑艺术的智慧和光彩。中国传统建筑艺术重视人和自然之间的联系，主张顺应自然、物我浑一，在建筑语言上讲求虚实结合、点线丰富，以其形式之美、技艺之美、意蕴之美，为世代中国人的生活增添了艺术色彩。

在世界非物质文化遗产中，中国传统艺术更是种类多样，特色鲜明。以历史悠久的中国书法为例，它通过篆、隶、楷、行、草等不同形态的书体，通过点线变化、字形组合、章法布白，展现神采气韵和节奏律动，显示出无穷的艺术魅力。书法融会汉字之美、书者情感和中华美学精神，成为活在当下的文化遗产。

中国戏曲与希腊的悲喜剧、印度的梵剧被称作世界三大古戏剧。今天，中国戏曲历经千余年仍然活跃在舞台上，一直滋养着中国人的精神世界。长久以来，中国戏曲通过“形于美”“动于情”“达于礼”“致于和”来实现其社会功能。许多经典剧目在主题意蕴上弘扬正气、褒奖忠义、鞭挞丑恶，让观众通过戏曲观照现实生活中的忠与奸、美与丑、善与恶，从而明辨是非、通情达理。

可以说，中国传统艺术凝结着历代人民群众的智慧与心血，是对现实生活体验和认知的凝练升华；蕴含着内涵丰富的人文精神，是中华民族精神家园的重要构成。这就要求我们深入开掘传统艺术的丰富矿藏和深厚内涵，不仅要看到传统艺术的艺术价值，也要看到其文化价值和历史价值，看到传统艺术背后的思想观念、人文精神、道德规范，让传统艺术成为涵养当代中国人心灵的重要源泉。

以传统艺术为载体，传承弘扬中华美学精神

中国传统艺术与中华美学同源共生，为中华美学注入了生生不息的活力，也是今天我们传承弘扬中华美学精神的重要载体。

中华美学讲求托物言志、寓理于情，这也是中国传统艺术的追求之一。世人熟知的黄公望《富春山居图》，近树沉雄，远树含烟，江面辽远开阔，渔人垂钓闲静，处处透露出崇尚自然、宁静淡泊之精神。苏轼《木石图》以简洁的一株枯树、一块怪石，画出大自然的顽强生命力，尤其是石上数枝焦墨竹叶的点缀，表现出傲然挺立的风骨。

中华美学讲求形神兼备、意境深远，中国传统艺术亦“妙在似与不似之间”。王国维的“境界说”是对中华美学精神和艺术精神的一种精当概括。立象以尽意，既是传统艺术评判的重要标准，也是古代艺术家们追求的至高境界。比如，京剧中表现骑马的程式“趟马”，不是牵一匹马到舞台上来，而是用马鞭来代替马，再配合圆场、翻身、卧鱼、砍身等技巧来作出打马或者是勒马等动作，形象表现骑马疾驰的状态。

我们的先人没有把传统艺术仅仅视为茶余饭后的消遣，而是作为一种高层次的精神需要。中国传统艺术以礼乐相济的原则、融合互通的精神、注重神韵的技法，形成了自己独特的传统，也为中华美学注入独特内涵。无论是中国书法字里行间的不事浮华、人书合一，中国水墨画的沉稳古雅、飘逸蕴藉，都体现着中华美学精神对于至真、至善、至美的追求。传承传统艺术，也要从中华美学中汲取营养，以审美方式传播和彰显真善美的价值追求。

结合时代条件，拓展传统艺术的美育价值

人类文化总是在历史的传承中实现积淀与拓展。传承是弘扬的基础，我们有责任传承好千百年来积淀的艺术传统，保存好绵延不绝、生生不息的文化密码。与此同时，新的时代背景下，也需要吸收传统文化中的深厚养分，融入新的文化肌体。这就需要我们面向当代社会，充分挖掘和发挥传统艺术的美育功能。

用当代眼光打造中国传统艺术的时代精品。如今，人民群众对传统文化的热情持续升温，传统艺术也需要进行当代表达。早在1986年，国家文物局就曾特批用出土的曾侯乙编钟、编磬原件演奏，录制成《千古绝响》和《欢乐颂》两张唱片，让沉睡了两千多年的古乐重器重放异彩。近年来，传统文化的创造性转化、创新性发展更是异彩纷呈。上海世博会场馆、北京APEC会议场馆等，都呈现出建筑艺术取径传统、再造传统的趋势。浙江美术馆白墙黛瓦、坡顶穿插，以其江南水墨画般的风韵成为“中国风”建筑的典型之一。戏曲文化创新节目《最美中国戏》以沉浸式研戏、赏戏的方式，让观众在实景和妙趣的“穿越”中亲近经典戏曲剧目，感悟戏曲中的人文精神与传统美学。通过传统艺术的流行表达，将中华文化丰富矿藏转化为富有教育意义和审美意蕴的美育精品，意义深远。

注重用传统艺术为青少年成长奠定基础。当前的学校教育，已经将中国传统艺术纳入艺术课程课堂教学和课外艺术活动中。我们应该持续加大力度，注重“整体联动、润物无声”，重视传承质量，打造一批精品校本课程和传统艺术项目，引导青少年全方位认识中国优秀传统艺术，吸引更多年轻人在台前幕后发挥传承热情，在体验实践、学习传承中提升审美素养，潜移默化地提升青年一代的品位和胸襟，更好地培根铸魂、温润心灵。

注重中国传统艺术与现代科技的融合创新。今年上半年，曾经被京剧、越剧、粤剧等多个剧种演绎的《白蛇传》故事，被拍成4K全景声粤剧电影《白蛇传·情》，在传统艺术与电影语言的跨界融合中，以超高清视频技术再现传统经典。类似这样的探索还有很多。我们要主动适应当代人的信息接受方式、审美认知方式，不断丰富提炼传统艺术“标识”和“精髓”的方式方法，提升传统艺术传播的灵活性和实效性。

文化的力量是无穷的，传承着历史，关系着未来。中国传统艺术作为不曾中断过的中华文明集大成者，以其对真、善、美的独特追求润心育人、固本培元，已经深深地熔铸在我们的历史与实践中。新征程上，我们要担负新的文化使命，发挥传统艺术的美育功能，更好构筑中国精神、中国价值、中国力量，铸就中华文化新辉煌。

（作者为北京书法家协会副主席）

制图：赵偲汝

《 人民日报 》（ 2022年12月09日 20 版）

(责编：何淼、郝孟佳)