原标题：深入推进人才队伍高质量建设

颜晓红 江苏大学校长

党的二十大报告指出，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。这为做好新时期人才工作提供了根本遵循。作为人才培养的重要阵地，江苏大学具有高层次人才集聚地与优秀人才“蓄水池”的先天优势，要深入推进人才队伍高质量建设，努力为全面建设社会主义现代化国家提供一流人才支撑。

强化方向引领。江苏大学坚持党管人才，通过加强顶层规划，优化工作机制，落实立德树人根本任务。引导人才队伍坚守“为党育人、为国育才”的初心使命，坚决做优良师德师风的模范践行者。

强化质量导向。新时代背景下，要着力引导高水平人才队伍胸怀“国之大者”，成为服务党和国家事业发展的主力军、冲锋队。办学以来，江苏大学注重在服务国家重大战略中培育人才，涌现出了一批国家级高层次人才。

强化国际视野。面向新时代，立足国内国际两个大局，要树立在国际高等教育格局中找位置、以“国家队”姿态争作为的科学理念，持续优化学缘结构，着力提升人才队伍国际交流能力、国际化学术水平以及国际学术影响，为增强我国国际话语权提供人才支撑。

强化未来指向。人才成长规律决定高校必须面向未来，高度重视青年英才培养及梯队建设，既要注重“高峰”引领、“高端”支撑，又要注重潜质英才培养，促进青年人才成长成熟。近年来，江苏大学深入实施金山学者2.0计划、高层次人才引进计划以及青年英才培育计划升级版，着力建设一支由学术大师领衔、高端人才支撑、潜质英才储备的高水平人才梯队，为未来储备优秀人才。

强化改革导向。立足新时代，高校必须深入贯彻落实新时代教育评价改革精神，以科学评价引领人才发展，以多元分类评价给各类人才创造出彩机会与平台，将各支人才队伍力量有效汇聚到教育强国建设新征程中，形成人才发展的良好格局。

强化一流环境创建。一流人才的养成不仅需要物质环境保障，还需要一流文化软环境的持续浸润。只有营造尊重人才、尊重创新、尊师重教的良好文化氛围，才能有效激发人才创新活力，促进大学快速发展。高校必须弘扬科学家精神，精心营造真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才的一流文化软环境，真正让人才队伍引得进、育得好、留得住、用得上。

奋进新征程，勇担新使命。江苏大学将全面学习贯彻党的二十大精神，高效落实习近平总书记给全国涉农高校书记校长和专家代表的回信的重要指示精神，以更强担当、更大作为、更实举措，努力构建人才辈出、万马奔腾、全面发展的人才工作新格局，为教育强国战略作出新的更大贡献。

(责编：郝孟佳、何淼)