陈华文文/图

中国地质大学（武汉）校园里的攀登雕塑。

11月的南方依然温暖，在东湖之滨的中国地质大学（武汉）校园里，我每天不仅能感受到年轻的气息，还可以领略校园文化景观之美。

不久前，这所大学刚过完70岁生日。地质报国的豪情不仅彰显在校园里的海报上、横幅中，还写在师生的脸庞上。穿过校园南望山隧道，进入北校区，在一处空旷的广场上，一尊器宇轩昂的攀登雕塑令人过目难忘。

从远处看，这尊雕塑高大雄伟，上半部分的攀登者雕像由5名登山科考队员组成，有的高举地质锤，有的手持“登山队”旗帜。他们目视远方，眼神里充满自信。雕塑的下半部分是一个具有现代风格的不锈钢地球穹顶造型，穹顶的内部有声光电装置，到了晚间，整个攀登雕塑显得“光彩照人”。雕塑高8.848米，取意于珠穆朗玛峰的高度8848.86米；穹顶宽6.37米，取意于地球半径6371公里，充分融合了珠穆朗玛峰、地球等元素。

中国地质大学以地球科学为主要特色，师生们每年都要进行地质实习和地质考察，攀登一座座山峰成为基本的工作技能。从这个角度看，这所大学与户外旅游、运动有着天然的联系。野外地质工作现场往往在深山密林、江海之畔，很多地方人迹罕至，却能看到常人难以见到的壮观美景。这所大学的很多师生和校友，走过最长的路，登过最高的山，见过最美的景。2012年至2016年，师生们组成的登山科考队，不仅登顶世界七大洲最高峰，还成功穿越地球南北极的极点，带回珍贵的地质样品，开展后续的科学研究。今年4月，陈刚教授带着念大学的儿子登顶珠峰。他们不仅采集地质样品，还开展高山测量，书写了父子同登珠峰、共同科考的佳话。

攀登雕塑用艺术呈现出这所大学勇攀高峰、追求卓越的精神，昭示着师生不仅攀登自然界的高峰，还攀登科学的高峰和人生的高峰。这尊雕塑和这所大学的气质全然吻合。不时有学生从攀登雕塑旁走过，有些还拿出手机拍照。一尊雕塑就这样日复一日地感染人、影响人，慢慢地成为一种文化。

如果说攀登雕塑昭示了师生攀登自然界高峰的勇气，那么校园里的另一处文化景观——院士长廊，则把攀登精神内化到地质报国的信念中。院士长廊位于校园西区地勘楼广场前的中轴线两侧，为钢架结构，如同一本一本打开的书，每一本“书”中是院士们的画像。这所大学被誉为中国地质教育的摇篮，70年来，共涌现出近70位院士。

这些院士都是国内响当当的“地质大先生”。院士长廊中的第一幅画像是1957年入选中国科学院首批学位委员的冯景兰教授，他深知矿产资源在国家建设中沉甸甸的分量，提出“封闭成矿”的概念，在矿业开采中发挥巨大作用；矿床地质学家袁见齐院士是中国盐类矿床研究的开拓者，为柴达木盆地的钾盐开发作出了重大贡献；杨起院士组建了新中国第一个煤田地质及勘探专业，是煤田地质研究领域的领跑人；赵鹏大院士1983年至2005年任该校校长，提出了“三联式”矿产定量预测理论和方法体系，获得了国际数学地质协会最高奖——克伦宾奖章……

院士长廊没有华丽的装饰，是校园里最朴素的文化景观，也是一道砥砺人心的风景。20多年来，院士长廊的长度不断延伸，意味着更多的毕业生不断攀登科学研究的高峰。在院士长廊前慢慢走过，我仿佛看见这些院士们跋涉山河、栉风沐雨，为祖国寻找矿藏的身影。

教学楼后面的树林里有一尊校友张国旗的半身雕像。1989年，张国旗从这所大学水文地质专业毕业，他主动放弃在大城市工作的机会，回到老家山西陵川县，在水利局做一名普通的技术员，竭力为家乡百姓解决吃水难的问题。2001年，一次井下作业时突遇井壁塌方，为了保护他人，张国旗献出了宝贵的生命，年仅33岁，他的故事在三晋大地广为传颂。为了纪念这位平凡又伟大的校友，2007年，张国旗雕像在校园内落成。

故事并没有结束。今年9月，已工作8年的张国旗之子张云飞考入这所大学，攻读父亲生前曾就读的水文地质学专业研究生。对他而言，父亲是心中的一座高峰，水文地质学专业也是一座高峰。张云飞曾对我说，将来研究生毕业后，也要成为像父亲那样的人……

为了讲好大学故事，传播大学声音，很多高校都和中国地质大学（武汉）一样，重视文化景观建设，这是文化传承与创新的题中之义，也是文化活校的有效方式。兼具艺术气息、历史底蕴和思想内涵的大学文化景观，不仅能带给人审美上的愉悦，也能教育人、启发人。

(责编：李依环、郝孟佳)