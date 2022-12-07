李佳凝

雲茂潮中文图书馆。

图片来源：新加坡国立大学官网

在新加坡国立大学中文系就读，读书既是我的课业任务，也是生活乐趣。

身处互联网时代，越来越多的人习惯于“掌上阅读”，即在碎片时间通过手机读各类书。对我而言，纸质书有其独特的质感，令我手不释卷，因此学校的图书馆是我眼中的“黄金屋”。我来到新加坡国立大学的第一件事，便是探访中央图书馆，了解这里的藏书。

还记得穿过炎炎烈日下的校园，我走进了清凉的图书馆，顿感气爽。在这里，大家全神贯注地做着自己的事，时间仿佛静止了。我步履轻轻，穿过宽敞的学习区，走上图书馆的一座旋转楼梯，映入眼帘的竟是一幅山水画，这里就是大名鼎鼎的雲茂潮中文图书馆。它独占一层，有海量藏书，以文、史、哲、华侨华人研究的收藏最为丰富，可谓中文系学子的精神家园。

学习之余，我常去这座图书馆，尤其喜欢中文社科、艺术、文史类书籍。有时，我随机从书架上挑选几本书，找一个过道处的沙发坐下就可以待一下午，读累了就在图书馆的走廊驻足，欣赏这里独特的布景与装饰画。

雲茂潮中文图书馆既有藏书还有展览，是放松心情的好地方。图书馆的走廊墙上挂着潮州木雕《清明上河图》一景，髹漆贴金浮雕细节精致，人物栩栩如生，是中文图书馆的一大标志。

在中文图书馆的一排排书架上，地方志、近代小说、各朝史书、儒释道经典应有尽有。来这里的同学，有的驻足书架前挑选翻阅，有的则捧着一大摞书籍，准备借回细细咀嚼。有时我看书累了，便向窗外看去，馆外绿意浓浓，尽显热带生机，令人心情舒畅。

值得一提的是，在雲茂潮中文图书馆一角有一排排填满书架的四库系列丛书，像密不透风的“书墙”。中文系有一门课程是介绍《四库全书》及中国传统经典著作，该课的教授曾让我们线上检索书中内容，不过我喜欢阅读纸质典籍，就来到中文图书馆，从书架上搬下一本本厚重的书籍翻阅。指尖与纸张触碰，我与漂洋过海的中华经典相遇。

还有一次当我翻开《宋史》时，一张泛黄的借阅卡掉落，我惊讶地发现上面有借阅者于上世纪90年代写下的字迹。在我看来，中文图书馆是知识的保鲜室、文化的传播室。雲茂潮图书馆中的书籍在这里静静等待一代代求知者，助力海外华人寻找文化根脉、传承中华经典。

（作者系新加坡国立大学中文系学生）

(责编：李依环、郝孟佳)