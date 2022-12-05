大风泱泱，雪粒如刀。11月的帕米尔高原气候变化无常，但对自小在江南水乡长大的孙玺来说已习以为常。连续工作了6个小时的她，裹了裹外套，继续开展基层走访。

今年7月份，刚从扬州大学社会发展学院毕业的她毅然踏上了西去的火车，成为新疆克州的一名基层工作者。

扎根基层建功立业。在扬州大学，孙玺的选择代表一种风尚，更是一种生生不息的传承。一直以来，一代代年轻人带着厚重的家国深情，义无反顾地走向乡村、深山或边疆挥洒青春的汗水。今年，435人远赴西部，755人选择农林等艰苦行业，1639人扎根基层一线……

是什么吸引他们前赴后继地奔向山河深处？青春在远方又激荡出怎样的浪花？

在薪火传承中淬炼理想信念

“城市的路很平，但西部天地更宽，期待大家来这里驰骋梦想。”不久前，年过八旬的全国优秀共产党员、“最美奋斗者”吴登云连线扬州大学“惠生讲堂”。多年来，或万里奔现，或视频连线，无论多忙，他都坚持给学生上一节择业“启蒙课”，号召大家投身边疆建设。

1963年，吴登云毕业后志愿来到祖国最西端的新疆乌恰县。从此，他便深深扎根于此，为抢救民族兄弟，先后无偿献血30余次；为抢救烧伤的婴儿，从自己腿上割下13块皮肤移植到患者身上……每年百余天时间，他都在翻山越岭、风餐露宿，深入牧区巡诊和防疫，被当地百姓亲切地称为“白衣圣人”。

吴登云扎根边疆、艰苦奋斗、无私奉献的精神感动了所有人，也激励着一群群青年人远赴基层发光发热。1999年，为传承和弘扬吴登云精神，扬州大学特地成立了“吴登云班”，培养根植厚土的医学人才。

2004年，在吴登云的母校，年轻的医学毕业生董淑猛作出了同样的抉择。大学毕业后，这个年轻的小伙子拒绝了多家城市大医院邀请，带着女友来到广东省开平市玲珑医院，精心照顾麻风老人。在这个几乎与世隔绝的地方，他们一守就是18年，甚至把婚礼地点选择在了麻风村。

23年里，该院先后有1300余名毕业生选择西部或乡村基层医院工作。一批批“吴登云”“董淑猛”扎根边远地区，守护着健康与希望。

榜样是一面旗帜，教育则让根植厚土的青春之志迎风猎猎。培养“下得去、干得好、留得住”的基层人才是扬州大学优良的办学传统。一直以来，学校持续开展卓越乡村医生、卓越乡村教师等人才培养模式改革。2010年以来，先后与常熟等地开展“农村区域发展专业”本科生联合培养，开创了全国校地联合开展农村人才本科学历教育之先河。此外，学校广泛搭建“校园先锋”等荣誉平台，举办“惠生讲堂”等品牌活动，通过文化涵育、政策激励等手段，在校园内激荡起关注基层、关注民生的强大磁场。

日前，该校启动了大学生志愿者“乡村振兴计划”，仅有的30余个名额，吸引了400余名毕业生争相报名，最终入选数全省高校第一。

背上行囊、装上梦想、奔赴基层，坚定的信念从不缺薪火传承。

在实干笃行中磨砺真才实学

秋高气爽，大地铺金。在扬州市邗江区的农田里，扬州大学徐辰武教授带领着学生，一边协助开展秋收，一边讲授农业知识。大家戴着斗笠，从眼前的“沃野千里”谈到“大国三农”，展望着现代农业的诗和远方。

“只有将农情国情与专业知识的讲授结合起来，在实践致知中讲清、讲明、讲透，学生们才能明晰中国农业发展大势、明了乡村振兴建设重任、明白新时代农林青年的时代使命。”徐辰武这样理解“专业思政”。

长期以来，扬州大学通过政策引导、平台搭建、项目孵化等方式，积极引导广大师生到基层、西部，到祖国和人民最需要的地方经受锻炼，在认识和服务社会的具体实践中，汲取营养、检验知识、磨炼意志。

商学院大四毕业生特尔格丽返乡的同时，开启一场“万里长征”。她将带领团队从镇江市戴庄村出发，一路寻访新时代“特色乡村”，最终回到家乡喀什，完成一场“乡村振兴”的取经之旅。1年前，由她参与完成的《“野山小村”闯出共同富裕“新路子”》社会调研项目获得了全国挑战杯红色专项赛特等奖。毕业前的最后一课，她正组团把更多经验带回边疆。

厚重的情怀离不开宽博的知识支撑。在扬州市沙头镇，伴随着阵阵机器轰鸣，一排排水稻在田间收割、烘干，最终运进场库……一气呵成，更神奇的是全程无一人在场。远在数百米外，农业机械专业毕业生邹龙参与设计的“无人数字精准农业装备”投入使用。而他就是这里的“新农民”之一。

过去面朝黄土背朝天、一粒汗珠摔八瓣的农民，如今可以潇洒地坐在控制室内“一键”完成农事。过去4年里，邹龙在导师张瑞宏的指导下，专研无人耕种技术。为此，无数次奔走在田埂和实验室。最终，带着自己的成果走上工作岗位，他正穿着西装把田种。

实践育人让学生开阔了视野、增长了才干。从乡土调研到科技兴农，再到教育帮扶……学校连续23年荣获全国社会实践先进单位，累计50余万人次走进山河深处。一批批青年学子把论文写在了广袤的大地上、轰鸣的车间里，也将一颗颗青春的火种撒向了基层一线。

在建功立业中彰显青春风采

“江苏、安徽、江西、贵州……”数着地图上的创业足迹，扬州大学公共艺术专业的毕业生孟加很自豪。他是一名“美丽乡村”墙绘师。4年前，刚进大学的他，加入创业团队“塘鲤墙绘”，累计为全国120余个乡村绘制了近3000幅墙绘作品。

近年来，随着乡村振兴战略的实施推进，广大农村的乡风村貌正在发生翻天覆地的变化。新兴职业——乡村墙绘师便是背后有力的推动者。孟加是其中的典型代表，现在，他顺利毕业的同时，还带着3名“00后”成为乡村“新农人”。

“社会发展推动着基层结构加速变化，走在时代前沿的青年一代理应发挥引领作用。”全国人大代表、扬州大学党委书记焦新安长期关注基层人才培养。在他看来，高校要主动识变，积极应变，推动教育理念变革。

为此，他在2022年的全国两会上提交了“关于地方高校培养更多‘一懂两爱’人才”的提案，鼓励高校整体性、系统性、融合性培养“懂农业，爱农村、爱农民”的领军型乡土人才。今年4月，全国首个“一懂两爱”教学团队在该校正式成立。

事实上，青年一代的确正逐步走向引领基层发展的舞台中央。“乡信我”是由扬州大学动物科学学院毕业生张志鹏创立的，专注孵化农牧创业项目的创客平台。它的服务对象是大学生创客，重点关注涉农大学生、涉农创业群体，服务内容包括创业载体、创业孵化、创业教育、创业实践4个板块。

3年多来，项目累计服务大学生创客2万余人，指导、帮扶大学生创业项目216项，帮助80多名返乡大学生扎根乡村、成功创业。团队先后与国内30余家知名涉农企业达成战略合作，联合建成2个占地面积2800余亩的养殖样板基地，吸收周边7200多户农户加入，每户年均收入可增长8000元。

“基层天地广阔，青春大有可为。人生黄金时期，到西部、到乡村、到重点领域就业创业，沉下去、融进去，灵魂才能立起来。山川知道，江河知道，根植祖国热土的青春别样红！”焦新安说。

（记者 苏雁 通讯员 张运）

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