本报记者 何 聪

彝族新年前的最后一节课后，四川马边彝族自治县第一初级中学七（18）班学生吉木晓曲和江苏南京来的支教老师韩雪谈起了自己的梦想：“我想考上好的高中、大学，要去南京看看老师的学校。我相信只要比别人更努力，就一定能走出大山，实现梦想！”

马边彝族自治县和雷波县地处大小凉山腹地，从2004年起，中央纪委国家监委机关对马边等地开展定点帮扶工作。在江苏省纪委监委积极协调下，按照“当地缺什么师资、派什么支援”的要求，南京师范大学从10个相关学院的学生中选出27名研究生赴马边、雷波的8所中小学实习支教，专业涵盖语文、数学、英语、艺术、体育、心理等学科。

由于当地师资力量比较薄弱，支教老师承担着同时教授多个年级、多门课程的任务，教授学生总人数达4415名。南京师范大学教师教育学院党委书记黄菊香说：“各志愿分队利用自身学识，主动发起有教育性、创新性、特色性的校园文化活动，努力为学生送健康、送关怀、送艺术、送安全、送眼界。”

在雷波县，一些孩子到初中才开始接触英语，在金沙初级中学，支教老师高敏成了很多学生的英语启蒙老师。在彝族女孩取比合取眼里，这个高老师有些不一样——她没有“照本宣科”，而是经常在课堂上播放电影、歌曲，还会讲一些有趣的文化知识；她会把课文改编成情景剧，让孩子们自导自演，鼓励大家大胆发言……在学习中，取比合取感受到了知识的魅力，也更坚定了成为一名老师的想法，“长大后我要成为像高老师那样的人，把更多的知识传授给学生。”

初到雷波县汶水初级中学，一些少数民族学生的语文水平让支教老师胡丹始料未及——他们汉字基础薄弱，个别学生甚至不会写自己的名字。胡丹利用课余时间，从拼音教起，一步一步教孩子们认字、写字、查字典。令她欣慰的是，孩子们学得很认真，课堂上举手发言也越来越积极。“他们还会争着当我的‘小助手’，带着大家领读复习。”胡丹笑着说。雷波县汶水初级中学七（3）班学生卢拉候，就曾当过胡丹的“小助手”。“我想通过学习考上大学，用知识改变命运，长大成为对社会有用的人。”卢拉候说。

不仅教学生知识，支教老师们还通过问卷对学生进行心理测试，形成心理健康调查报告，举办心理健康活动周，科普心理知识、开展最美微笑征集等，并对部分学生开展一对一心理辅导，培养他们积极乐观的人生态度。在马边县民建小学，针对少数学生学习意愿不强、学习动力不足的问题，支教老师提出关注“学困生”群体的倡议，得到学校大力支持。他们利用课余时间组织有针对性的活动，帮助孩子们实现“学校有趣、老师有爱、生活有光、学习有劲”。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 12 版）

(责编：白宇、岳弘彬)