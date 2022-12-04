谢亚军 刘怡

研究生教育作为我国最高层次的国民高等教育，肩负着高层次人才培养和创新发展的重要使命，是国家发展、社会进步的重要基石。当前，我国正在实现由教育大国向教育强国的跨越式发展，植根于新时代高等教育人才培养新要求，高校研究生学术道德也备受关注。高校作为研究生培养的主体，理应肩负责任，建立健全的研究生培育机制，促进研究生教育高质量发展。

开展学术诚信教育，健全学术道德教育体系。研究生是面向未来学术研究和自主创新的重要力量，高校在研究生培养过程中既要注重学术创新与探究能力提升，又要加强研究生的学术道德修养，使其意识到学术规范的重要性并自觉遵守。学术道德教育体系构建可以从树立学术诚信意识、明确学术道德标准、提升学术创新能力等方面展开。

于高校而言，首先，可以组织开展学术诚信教育，加强校风、学风建设，通过推进高校学术诚信文化墙建设、组织学生签署学术诚信承诺书等活动，积极营造风清气正的学术氛围；其次，可以通过研究生学术道德教育相关课程、讲座、培训、竞赛等形式，组织研究生系统学习有关学术道德规范，使其牢固树立学术规范意识，坚守学术道德底线，培养科学、严谨、务实的学术科研素养；最后，学术道德教育的对象不应只局限于研究生层面，在本科学习阶段就应重视培养学生的学术创新意识，引导学生主动涉猎学科前沿领域，培养其独立思考能力。研究生教育阶段还应发挥导师管理制度，着力开展学术训练，提高科研能力。

构建合理的评价机制，完善学术评价体系。学术评价源自于学术研究需要，又反作用于学术研究，对学术系统的运行起着关键性作用。目前高校在学术评价方面尚存在学术评价体系单一及学术成果评价功利化的问题。一些单位片面强调研究生科研指标，强制规定毕业论文考核数量和期刊等级等结果导向制度等设计具有“功利化”倾向，抑制了研究生自主创新能力，扭曲了教师治学方向，从长远来看不利于培养高质量创新型人才。

基于此，高校应深入落实《深化新时代教育评价改革总体方案》要求，“完善学校评价标准，落实党的全面领导、坚持正确办学方向。”一方面，要根据学科特性，形成多元学科评价体系，激发各学科发展动力。另一方面，“坚持科学高效，改进结果评价，重视过程评价，完善综合评价”，促进高校研究生全面发展。具体而言，应全过程关注研究生学术进展，重视其读研期间的日常表现，如课程论文完成情况、学术会议参与情况、创新项目参与度等。高校和科研机构应力主构建全新的学术评价机制，提高评价质量，构建良好的学术氛围。

完善学术监督制度，建立有效奖惩机制。研究生教育遵循“以人为本”根本原则，公正、高效、权威的学术监督惩罚机制对于落实根本原则举足轻重。研究生学术失范行为很大程度上来自对环境低风险、高收益的博弈判断。因此，须完善学术监督、惩罚制度，加大对于学术失范行为的监察、惩罚力度。通过增大研究生学术失范行为的风险成本，表明学界对此“零容忍”的态度，防微杜渐，规避学生的侥幸心理，敦促其敬畏学术科研。

完善监督、惩罚机制可以从几个方面展开：首先，落实教育主体责任，设立常态化的监督机构，发挥导师监督机制。高校对学术失范行为既要切实践行事后调查、严肃处理，又要未雨绸缪，根据研究生培养的关键节点完善监督机制，预防学术失范行为的发生；其次，构建外部监督体系。形成以教育部门为主导，各机构、学术组织协同参与的约束与治理体系。外部学术监督体系在细化监督流程、明确监督职责的同时，应加强对各高校教学质量评估，加大研究生学术研究质量评估，不断优化全方位的监督与治理策略；最后，数字赋能监督流程。数字化技术空前发展为完善学术监督体系提供了坚实的基础，通过数字应用平台建设，实现从事中到事后的全过程监督，以数据碰撞结果为抓手，统筹核实监督线索与信息，助力人工监督到智能监督的跨越式发展。

研究生学术道德素养关乎研究生教育质量，关乎高校学术声誉，关乎社会风气。于高校层面完善学术道德教育体系，构建公正合理的评价机制，辅以行之有效的学术监督惩罚制度，有利于营造清朗清净的学术风气，为社会输送真正的栋梁之才，为国家创新创造、科技进步贡献力量。

（作者：谢亚军系湖南工商大学国际商学院副院长、教授；刘怡系湖南工商大学2020级语言学及应用语言学研究生。本文为湖南省研究生创新项目“博弈论视域下研究生学术道德素养培育机制研究”的研究成果。）

(责编：李依环、熊旭)