新华社北京12月3日电（记者罗鑫、赵琬微）北京市教委等十部门日前发布的《北京市新时代基础教育强师计划实施方案》提出，完善交流轮岗激励机制，深化推进区域内义务教育学校校长交流轮换、骨干教师均衡配置、普通教师按需轮岗，促进教师数量、素质、结构协调发展，教师队伍管理服务水平显著提升。

方案从加强中小学教师思想政治和师德师风建设、全面提高教师培养培训质量、深化中小学教师管理制度改革三方面提出15条具体措施，旨在全面提升教师思想政治素质和师德素质，整体提升中小学教师教书育人能力素质，激发教师活力，服务教育高质量发展要求。

方案提出，将义务教育学校校长教师参与交流轮岗和工作绩效作为校长职级和教师职称晋升、骨干教师评选、评优评先等方面工作的必要条件，在绩效工资分配中予以适当倾斜。确保学生的实际获得、教师成长、学校服务水平和优质均衡发展水平得到同步整体提升。

全面提升教师师德素养。方案提出，将师德师风建设贯穿教师管理全过程，在教师资格认定、公开招聘、职称评审、岗位聘用、年度考核、推优评先、表彰奖励等工作中严格落实师德师风第一标准。完善教师荣誉表彰制度，加大优秀教师典型表彰宣传力度。各区各校建立健全师德违规查处通报和报告制度，设立北京市师德失范曝光平台。

方案提出，优化义务教育教师资源配置。加大艺术、体育、美育、劳动、科学、信息科技、心理健康教育等紧缺学科教师补充力度，进一步加强中小学体育、美育、劳动教育、科学、心理健康教育等学科教师培训。根据实际需要，扩大师范生的培养规模，支持一批有基础的高水平综合大学成立教师教育学院，设立师范专业，重点培养教育硕士，适度培养教育博士，造就高素质复合型教师，推动师范人才培养质量提升。

此外，方案还提出完善教师工资待遇保障机制，完善中小学教师工资正常增长机制和中小学教师工资与公务员工资同步调整联动机制，确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于本地区公务员平均工资收入水平。持续实施乡村教师岗位生活补助政策，优化实施办法和补助标准。对长期在乡村学校工作的中小学教师，职称评聘可按规定“定向评价、定向使用”，中高级岗位实行总量控制、比例单列。

(责编：李依环、何淼)