赵婀娜

党的二十大报告提出，“我们要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之。”对全体教育工作者而言，筑牢人才之基是必须承担的重要任务和光荣使命。

千秋伟业，人才为先。中央人才工作会议上，习近平总书记强调，“我们必须增强忧患意识，更加重视人才自主培养，加快建立人才资源竞争优势。”“我国拥有世界上规模最大的高等教育体系，有各项事业发展的广阔舞台，完全能够源源不断培养造就大批优秀人才，完全能够培养出大师。我们要有这样的决心、这样的自信。”

提高人才自主培养质量，高校特别是“双一流”大学使命在肩。作为培养基础研究人才主力军和“卡脖子”关键核心技术攻关的国家队，广大高校应当不断深化对人才事业发展规律的认识，增强自主培养拔尖创新人才的自觉与自信。要充分认识到走好高水平人才自主培养之路，应主动适应党和国家事业发展需要，聚焦国家重大战略需求，把发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力相结合，推进高质量人才培养和高水平科技创新联动发展，同向同行。

提高人才自主培养质量，高校应高度重视基础学科的发展，全方位谋划基础学科人才培养，培养高水平复合型人才。纵观当下科技发展，关键核心技术的发展往往依靠基础研究的积累和突破。提高对基础学科和基础研究的重视与投入，鼓励广大学生保持好奇心、保持求知欲，给予基础研究人才更大的发展空间，方能吸引更多优秀人才投身基础学科，提高基础学科发展水平，提升“从0到1”的原始创新能力。

提高人才自主培养质量，还需要高校积极强化交叉融合、协同创新。面对未来竞争，符合国家需要的高水平人才应该是具备国际视野的复合型、应用型、创新型、国际化人才，这就需要高校用好学科交叉融合的“催化剂”，以更加科学的设计、更加灵活的机制，精心设计人才培养方案，打破学科壁垒，提供交叉平台，提高人才视野的高度和广度，充分激发人才不断向科学技术广度和深度进军的积极性、主动性、创造性。

创新之道，唯在得人。我们欣喜地看到，提高人才自主培养质量，各高校精心谋划、系统推进。有的从打破院系藩篱，推进学科交叉融合入手；有的积极推进产教融合，下大气力破解“两张皮”难题，切实提升学生解决复杂工程问题能力；有的在厚植情怀上动脑筋、想办法，引导学生知行合一，将论文写在祖国大地上；还有的积极推进“从游”“同游”文化，引导师生教学相长，继承创新。

济济多士，乃成大业；人才蔚起，国运方兴。期待广大高校培养造就更多兼具家国情怀和创新精神的拔尖人才，为民族复兴伟业筑牢人才之基、汇聚磅礴力量！

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《 人民日报 》（ 2022年12月04日 05 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)