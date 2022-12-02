党的二十大报告提出，促进中医药传承创新发展。这为中医药发展指明了方向。推动中医药事业传承创新发展，中医药高等院校有着义不容辞的责任。黑龙江中医药大学深入学习贯彻落实党的二十大精神，把党的二十大精神转化为干事创业新动能，踔厉奋发、勇毅前行，全力谱写中医药传承创新发展新篇章。

全周期服务人民生命健康。为了让人民群众享受到“简、便、验、廉”的中医药服务，黑龙江中医药大学开展线上互联网医院云端义诊和线下惠民服务月活动，启动夜间门诊服务，开辟老年人就医绿色通道。面对疫情，黑龙江中医药大学组织专家参与制定全省中医药疫情防控预案和防疫方案，并向社会赠药，集结医护人员近万人次支援核酸采集、隔离点防疫，选派中医专家百余人次进驻定点医院开展临床救治，全力推进国家重大疫情救治基地项目建设。黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院作为黑龙江省新冠肺炎疫情集中救治定点医院，24小时完成清空任务和升级改造工作，55天内共收治新冠肺炎确诊患者818名，圆满完成救治任务。

全链条保障人才队伍建设。黑龙江中医药大学紧扣“引才”“育才”“用才”全链条，全力写好新时代人才答卷。黑龙江中医药大学对接“新时代龙江人才振兴60条”政策，出台“黑龙江中医药大学高层次人才引进实施办法”；在扎实推进“优秀创新人才支持计划”基础上，出台“黑龙江中医药大学‘岐黄工程’人才计划”；通过实施“优秀青年骨干教师支持计划”“青年中医药名医名师支持计划”，不断拓展青年人才事业发展空间；完善中医药科技成果转化激励政策和津贴分配制度，推动收入分配向业绩一流和成果一流的人才和项目倾斜。

全方位服务黑龙江省中医药产业发展。黑龙江中医药大学充分利用中药学“A+”学科、经典名方有效性评价及产业化开发教育部工程研究中心、北药基础与应用研究教育部重点实验室等高端学术平台和科研力量，加强中药新药研发和二次开发，推进中药经典名方的研究及产业化，提升黑龙江省中药产业链现代化水平。作为北药开发牵头单位，黑龙江中医药大学积极构建生物医药学科群，牵头在全省建立16个中药材规范化种植基地，与华润三九医药股份有限公司、九芝堂股份有限公司、龙江森工集团等企业开展“产、学、研、医、用”战略合作，全方位服务黑龙江省中医药产业立体化发展。

全过程提高中医药人才培育质量。黑龙江中医药大学以“办好一流中医药教育”为目标,大力推进一流本科和卓越研究生教育。黑龙江中医药大学建立了“一流学科专业”建设体系，实施“特色高峰学科建设工程”“新兴前沿学科建设工程”，做优做强中医药特色专业，全面增强核心竞争力；完善产教融合、协同育人机制，促进“新医科”建设、“医工融合”发展，推进黑龙江省现代中药产业学院建设；调整优化学位授权点布局，构建综合评价、多元录取的研究生考试招生制度体系，深化专业学位研究生培养模式改革，拓展研究生实践基地，探索博士后联合创新培养模式，不断提升拔尖创新人才培养质量。

全要素传承发展中医药文化。黑龙江中医药大学坚持推进中医药文化传播交流，成立黑龙江省中医药文化学术交流基地，建立黑龙江省龙江医派研究会，打造龙江寒地医药文化品牌；依托海外孔子学院举办中医药海外学术交流和文化推广系列活动，推动中俄、中东欧中医药国际交流；打造省内中医药文化传播平台集群，形成全国中医药文化宣传教育基地、黑龙江中医药博物馆等一系列中医药文化传播平台，为中医药振兴发展和健康中国建设注入源源不断的文化动力。

作者：赵炜明 黑龙江中医药大学党委书记

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