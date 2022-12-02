党的二十大报告提出，推进健康中国建设，并强调促进中医药传承创新发展。这更加突出了中医药事业发展对建设健康中国的意义，以及对增进民生福祉、提高人民生活品质的作用。

教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点，高校要为办好人民满意的教育、培养德智体美劳全面发展的中医药专门人才贡献力量。

作为一名高校教育工作者和科技工作者，我深切感受到党和国家对中医药高等教育和中医药事业的高度关心与支持。党的十八大以来，中医药高等教育和中医药事业传承精华、守正创新，攻坚克难、砥砺前行，创新步伐不断加快，中医药振兴发展迎来天时、地利、人和的大好时机。

新时代新使命，我们要认真贯彻落实党的二十大精神，聚焦高质量发展，以中医药传承创新赋能健康中国建设。

一是要以人才引领发展，为健康中国建设提供支撑。要实施更加积极开放的人才政策，充分把握大学在中医药科技创新中的长处，发挥高端人才汇聚地和培养地这一优势，努力培育一批心怀“国之大者”的中医药领域大师、战略科学家、一流科技领军人才、青年科技人才等，弘扬新时代科学家精神，将中医药优秀人才汇聚到健康中国建设事业中。

二是要以创新驱动发展，实现高水平科技自立自强。要始终坚持“四个面向”，以建设健康中国的战略需求为导向，瞄准事关我国健康体系安全的重大问题，深化中医原创理论、中药作用机理等重大科学问题研究，开展中医药防治重大、难治、罕见疾病和新发突发传染病等诊疗规律与临床研究，加强中医药临床疗效评价研究；推动中医药科技创新成果与国家、区域发展需要相结合，积聚力量进行原创性、引领性科技攻关，主动担当时代赋予中医药科技工作者的使命。

三是要推进深度融合交叉，确保产业链创新链效能提升。要深化开放办学、开放创新、开放共赢，推动产学研教深度融合发展，加快构建传承创新发展联合体和共同体，打造更多产学研教深度融合发展新模式；深入推动高校与政府、高校与科研院所、高校与企业等融通创新、交叉协同，促进中医药科技成果转化和产业化发展，以人才链、创新链、产业链的整体效能提升，带动形成世界一流的中医药传承创新发展高地。

在实现第二个百年奋斗目标的新征程中，我们唯有矢志不渝、笃行不怠，方能创造无愧于党、无愧于人民、无愧于时代的中医药事业发展新业绩；唯有踔厉奋发、勇毅奋进，才能成就中医药事业发展的新辉煌！

作者：余曙光 成都中医药大学校长

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