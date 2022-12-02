党的二十大报告提出，促进中医药传承创新发展。南京中医药大学在68年的办学实践中，始终秉承“自信、敬业”的校训精神，坚持“学贯中西、至精至诚”的办学理念，发皇国医，作育英才，探索中医药高等教育改革发展的道路。

贯彻落实党的二十大精神，学校将进一步坚定历史自信、增强历史主动，发挥高等院校作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点的作用，继承好、发展好、利用好中医药学这一中华文明的瑰宝。

加快构建具有中医药特色的学科话语体系和叙事体系。中医药学是最具中国特色、最有原创优势、最富国际竞争力的学科之一，中医药院校在“双一流”建设中构建具有中国特色、中国风格、中国气派的学科体系、学术体系、话语体系方面大有可为。我们将贯彻落实习近平总书记2019年10月对中医药工作的重要指示精神，传承精华、守正创新，遵循中医药发展规律，吸收借鉴现代生命科学研究方法和成果，加强学科交叉，以现代化标准、现代化思维、现代化理念来谋划发展，凝练和创新传统中医药现代表达方式，阐发其科学内涵与作用机制；加强“新医科”建设，探索用“人工智能+”“互联网+”等数字化手段赋能中医药发展，服务构建“中国医学”新范式，推进循证医学研究，致力于将“中医为什么能、中药为什么行、中西医结合为什么好”的道理讲清楚、说明白；履行好世界卫生组织传统医学合作中心职能，坚持文化自信自强，增强中医药跨文化传播能力。

努力培养中医药学拔尖创新人才。中医药高等院校落实立德树人根本任务，必须传承中华优秀传统文化基因，彰显中医原创思维，培养具有中医文化自信的中医药人才。我们将坚持以社会主义核心价值观铸魂育人，弘扬医者仁心、大医精诚的医学人文精神，推进思政课程与课程思政同向同行，彰显人才培养的底色、成色、亮色，增强大学生成为堪当民族复兴重任的时代新人的志气、骨气、底气；按照“学贯中西、国际视野、大师潜质、追求卓越”的要求，持续推动中医药学拔尖创新人才培养模式改革；适应建设健康中国的时代需求，向以人民健康为中心转变，围绕生命全周期、健康全过程，更好发挥中医药的“三个作用”，延伸专业上下游；服务积极应对人口老龄化国家战略，办好全国首个本科起点养老服务与管理学院。

推动实现高水平中医药科技自立自强。坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大战略需求、面向人民生命健康，是中医药科技自立自强的必然要求。在“双一流”建设中，我们将进一步强化战略思维，坚持围绕临床、服务需求、问题导向，坚持传创结合、中西结合、医药结合、研用结合，持续探索构建科学问题由临床提出、科研设计向临床展开、数据样本由临床提供、研究成果在临床检验的跨学科创新研究机制，创新科研组织方式，聚焦行业发展重大科学问题和关键共性技术进行多学科联合攻关；推进中医药人才评价改革，破“五唯”、重“多维”，加大力度支持青年拔尖人才“挑大梁”“当主角”，以长远眼光发现和培养中医药发展战略科学家。

新征程是充满光荣与梦想的远征。南京中医药大学将牢记为党育人、为国育才的初心使命，与时代同频共振，让发展道路呈现更加浓郁的中国风、中医味、中药香，为服务健康中国建设、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献。

作者：胡刚 南京中医药大学校长

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