11月29日，常州工程职业技术学院与江苏华怡明都酒店集团有限公司共建的明都酒店数字化产业学院揭牌，23位顶岗学生集中拜师，2022级明都“菁英班”开班……这是该校在深入学习贯彻党的二十大精神，深化产教融合、加速高素质技能人才培育上的新举措。

“5年来，学校作为中国特色高水平专业群建设单位、国家优质高职院校，主动面向国家战略和地方、企业需求，通过创新产教融合方式，搭建校地校企育人平台，着力建立教育链、创新链、服务链、制度链、文化链‘五链’贯通的人才培养体系，加快培养更多高素质技术技能人才，为实体经济和新兴产业壮大发展提供应用型人才支撑。”常州工程职业技术学院校长李雄威说。

该校经管学院院长李仁璞介绍，酒店管理与数字化运营专业是该校重点打造的特色专业之一。7年来，学校在“提质培优”建设上与企业开展深度合作，开设“明都菁英班”，培养酒店管理与数字化运营专业人才，进一步深化了中国特色学徒制。迄今为止，该校已经为餐饮服务行业输送高技能人才超300人。

“我们建立校企双主体供需、产教双环境标准、育训双高地组织、学徒双身份管理、工学双评价考核等‘五个一体化’育人体系，搭建常州首个校企共建智慧酒店产教融合实训平台，设立企业教师工作室、共建校内外实训实践中心、建立校企‘双导师’团队等，有效破解高素质技术技能人才培育的难题。”该校副校长施福新说。

近年来，该校经济管理学院通过校企合作，开展产学研合作30余项，师生在各项教学、技能大赛中获省级以上奖项20余项，校企共同完成教育教学成果2项。

江苏华怡明都酒店集团有限公司总裁沈益锋介绍，此次共建数字化产业学院，涵盖酒店管理与数字化运营、商务数据分析与应用、数字媒体技术、大数据技术等专业方向，是在校企深化产教融合上的新突破。（记者过国忠 通讯员罗元）

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