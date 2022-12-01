唐亚骐文/图

巴黎风光。

熙攘的旅客、浓郁的咖啡、琳琅满目的商店……这是我第一次降落在戴高乐机场时的记忆，也是我对这个国家的第一印象。转眼间，来到法国已接近10年，回顾这些年在法的学习与生活，丝丝点点的酸甜苦辣历历在目，这些喜怒哀乐的记忆组成了我的留学时光。

其实并不“浪漫”

提到法国，许多人脑中会勾勒出一幅画面：远处高耸的埃菲尔铁塔泛着暖光，一位美丽的女子坐在街边咖啡馆，妆容精致、优雅得体，一段浪漫故事从她的淡淡微笑中徐徐展开。

但，关掉“滤镜”，现实生活才刚刚开始：喧闹拥挤的街头、堆满垃圾的街角、地铁站里难以言喻的异味……这是镜头下的真实写照。我渐渐意识到，原来“浪漫”的法国生活并非日常。曾听说有一种名叫“巴黎综合症”的心理疾病——前往巴黎的日本游客因抱有过高的期望，但在实际接触后发现与预期落差过大，从而产生了一些心理创伤。刚到法国的我虽不至于此，但面对这个陌生的国度、面对与想象中的差异，我也有了些担忧与紧张。

最初学习语言的时候，我住在寄宿家庭里。国内几个月的法语培训还不足以让我顺畅地使用法语交流，加之完全陌生的环境和文化，和房东沟通时，我俩偶尔会因言语上的误会产生矛盾，也因生活习惯的不同闹过不愉快。这也让我初到法国的几个月比想象中更艰难。

进入学校后，我开始独自租房子居住。随之而来的是高强度的课程、严格的考勤标准和密集的考试频率，以及面对难称“高效”的当地行政部门办理繁杂却重要的行政手续。这一切一度给了我很大的精神压力：从未经历过的事突然蜂拥而至，我变得敏感多虑，除了按部就班上课、吃饭，其他时间就常常一个人待在家里。

品尝生活的味道

随着日子一天天过去，我的语言能力不断提高，经历的事也让自己渐渐变得坚强，于是，我尝试走出舒适圈，探索我期望的留学生活。比如，从很小的事情开始：与法国同学一起做桌中西结合的饭——原来番茄炒蛋是他们口中“神仙级别”的美味，我也能慢慢接受一些味道奇特的奶酪；一起谈论同一部电影，感觉故事内容十分相似但影片的法语名和中文名全然对不上号，搜索到剧照后才恍然大悟；一起外出游玩，领略法国文化和美景的同时，也自豪地向他们展示中国传统戏剧、服饰、音乐以及我家乡的城市和乡村美景，他们眼中闪烁着好奇与赞赏的光芒……

我也尝试去了解法国同学的思维模式和价值观。让我感到佩服的，是他们性格中的独立和乐观。法国学生从上大学开始，多数都是自己打工赚取生活费和学费，他们很懂得节约，也抓紧一切时间进行学习。新冠肺炎疫情期间，许多法国同学的生活遇到了困难，但他们依旧乐观，相信一切都会变好。与他们相处的日子也让我意识到，一切没那么难，“学会每天开心生活”也是一门必修课。

走出舒适圈的我，逐渐体会到了留学生活的乐趣。当不同的思维和文化相互碰撞时产生的火花，也算是留学时光中一抹特别的印记吧。

增长跨文化交流本领

留学过程中，我也认识了许多刚到法国的“萌新”，看到他们眼里的迷茫，我仿佛看到了当初懵懂的自己。我意识到，自己可以帮助他们更快适应和融入新生活。于是我加入当地中国学联，参与撰写新生手册、组织活动、解答问题、协助处理一些紧急事务，等等，把自己的经验分享给学弟学妹们，付出的同时我也收获了快乐和满足。

跨文化交流并不总是一帆风顺。在学联的工作中，我也遇到过同学遭遇歧视的事件。比如，一位法国老师在课堂上发表带有偏见的言论，我们中国学生向校方进行投诉后，校长明显包庇老师；有的同学被法国政府部门工作人员区别对待；还有同学被房东、同事用明显的歧视性语言进行攻击。

面对一些不理性的声音，大家勇敢捍卫并合理争取自己的权利。同时，我们一直非常感谢坚定支持留法学子的中国大使馆、领事馆，祖国是我们的坚强后盾。当然，大多数法国人很友好，也乐于了解不同的文化，少数不和谐的声音不能阻断我们与国外友人的友谊与交流。

身在海外，除了专注学业本身，我们也要学会在跨文化交流中展示自己，学会自信从容地表达，这也是我们成长过程的必经之路。

（寄自法国）

(责编：李依环、孙竞)