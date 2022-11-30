季虹 龚宝瑞

一个孩子从小接受教育，能够快快乐乐健康成长，将来成为国家和社会有用人才，离不开家庭、学校和社会（以下简称“家校社”）协同教育。家校社各具优势，如果将三种优势有机融合，就会发挥教育的最大效能。做好家校社协同教育，关键在“协”，宗旨在“育”，三者相互依存相互促进，缺一不可。

一、国家重视，为做好家校社协同教育出台多项政策

国家高度重视家校社协同教育工作，近年来，高规格密集出台多项教育改革政策，不断推进家校社协同教育科学发展，家校社协同教育取得显著成效。

（一）家庭教育方面。为了积极发挥家庭教育在孩子成长过程中的重要作用，提高家庭教育工作的水平，2015年10月，教育部印发《教育部关于加强家庭教育工作的指导意见》。为推动我国家庭教育创新发展，全国妇联联合教育部、中央文明办等部门，于2016年11月印发《关于指导推进家庭教育的五年规划(2016—2020 年)》;2021年6月，中宣部、中央文明办、中央纪委机关等联合印发《关于进一步加强家庭家教家风建设的实施意见》的通知；2022年4月，《关于指导推进家庭教育的五年规划(2021—2025年)》印发。

（二）学校教育方面。为进一步全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教育，切实加强中小学管理，2009年4月，教育部印发《关于当前加强中小学管理规范办学行为的指导意见》。为贯彻落实党的十八大精神，全面落实依法治国要求，大力推进依法治校，2012年11月，教育部印发《全面推进依法治校实施纲要》的通知。为深入推进义务教育均衡发展，解决师资均衡配置问题，2014年9月，教育部、财政部、人力资源社会保障部联合印发《关于推进县(区)域内义务教育学校校长教师交流轮岗的意见》。为贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，落实《法治政府建设实施纲要(2015-2020年)》要求，全面推进依法治教，2016年1月，教育部印发《依法治教实施纲要(2016-2020年)》。为全面深化教育领域综合改革，进一步完善中国特色社会主义教育制度体系，2017年9月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化教育体制机制改革的意见》。为加快推进教育现代化，建设教育强国，办好人民满意的教育，2019年6月，中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》。为进一步营造全社会尊师重教的浓厚氛围，为教师安心、静心、舒心从教创造更加良好环境，2019年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于减轻中小学教师负担进一步营造教育教学良好环境的若干意见》。为进一步加强教育收费治理体系和治理能力建设，2020年8月，教育部等五部门印发《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》的通知。

（三）社会教育方面。2013年12月，中共中央办公厅印发《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》。2017年1月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》。2019年10月，中共中央、国务院印发《新时代公民道德建设实施纲要》。2019年11月，中共中央、国务院印发《新时代爱国主义教育实施纲要》。2020年12月，中共中央印发《法治社会建设实施纲要(2020-2025年)》。2021年7月，中共中央、国务院印发《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》。2022年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》。

二、各司其职，充分认识家校社协同教育的重要性

家校社协同教育是一项系统教育工程，三者不能孤立开来，必须相互协调和配合，做到有分有总、各司其职。

（一）家庭教育是孩子接受教育的基础。家庭教育发于蒙童，启于稚幼，是孩子真正性格养成、品性端正的根基。父母是影响孩子价值选择与价值评价等基本价值观问题的最好老师。家长的一言一行、一举一动、一颦一笑，无时无刻不在潜移默化中向孩子传递着价值选择与价值判断的信号。可以说，孩子的很多习惯都有父母的影子，孩子在校的一言一行都是对其家庭教育的影射。日常生活中父母的正确教育、合理引导，日后都会是孩子无形的财富，让孩子受益终身。

（二）学校教育是孩子接受教育的关键。学校作为孩子们接受教育的特定场所和机构，学校教育具有其特殊性和积极意义。相对于家庭教育而言，学校是一个知识集中、学科齐全、环境优雅、管理高效的集体。在学校，孩子们能够全面接受更多的教育，能够自觉形成一种比、学、赶、帮、超竞争向上的良好学习氛围。而且，学校教育承载着为国家和社会培养人才的重大责任，2019年6月，中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，这是第一个聚焦义务教育阶段教育教学改革的重要文件，是新时代我国深化教育教学改革、全面提高义务教育质量的纲领性文件。因此，必须牢牢把握教育是国之大计，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，强化教师队伍基础作用，扎扎实实抓好学校教育。

（三）社会教育是孩子接受教育的补充。人是社会的人，社会是人的社会。孩子的成长过程始终处于社会之中，社会的文明程度和社会环境的好坏，直接影响着孩子们的健康成长和未来发展。一个孩子接受教育是全方位的，社会就像一所大学校，社会教育是孩子接受教育的有益补充。所以，全社会都要树立关注和关心孩子教育的理念，坚持社会教育从娃娃抓起，着眼固本培元、凝心铸魂，突出思想内涵，强化思想引领和实践养成，做到润物无声，推动爱国主义教育融入贯穿国民教育和精神文明建设全过程。

三、齐抓共管，家校社协同教育要形成有机联动

把孩子们培养成为社会有用之人和国家的栋梁之才，不是家庭、学校和社会的单方面教育成果，需要三方相互支持、密切配合、协同发展，达到高度融合，形成有机联动。要做到这些，务必正确认识和处理好以下三个问题。

（一）不可忽视家庭教育。家庭是社会的细胞，家庭教育是孩子教育的基础。一个孩子能否健康快乐成长，很大程度上与良好的家庭环境和家庭教育息息相关。所以，作为家长，要时时处处身体力行，自觉做到言传身教，给孩子树立学习的典范，使孩子在各个方面都形成好的习惯，从小端正世界观、价值观和人生观，为健康成长打下坚实基础。相反，如果家长从小不注重对于孩子的家庭教育，不注意从正面教育和引导孩子，对孩子放任自流，势必会害了孩子，种下家庭的苦果，后悔莫及。

（二）不能把教育一味推向学校。学校是孩子接受德育教育和科学文化知识的场所，学校对每一个孩子都一视同仁、公平对待，会让每一个孩子身处优雅的学习环境，舒心快乐地学习，德、智、体、美、劳全面发展，将来都能成为国家和社会的栋梁之材，这是每所学校办学的协同初心和目标。每个孩子的认知和受教育基础不同，故发展会参差不齐。对于这种情况，一些家长望子成龙心切，不能正确认识和科学对待，把学校当成保险柜，将孩子的成绩差一味地推到学校，错误地认为是学校和老师的责任，不讲道理，更有甚者与学校发生冲突，实属不该，应引以为戒。

（三）重视抓好社会教育。社会是一所大学校，每一个孩子将来走出校园，都要迈向社会。今天接受的每一项社会教育，都是在为自己的成长提前实践和铺路，为将来更好的适应社会奠定良好基础。所以，无论是家庭和学校，还是社会，都要重视抓好对孩子们的社会教育，形成家校社齐抓共管的局面。作为家长，要从小带孩子参与一些社会实践活动，比如引导孩子勤做家务、带孩子积极参与社区和街道一些公益活动等；作为学校，要适当设计和组织一些社会实践活动课，比如组织学生到红色教育基地接受爱国主义教育，组织学生深入田间地头接受劳动教育等；作为社会各部门各组织，要关心孩子们的成长，多组织像教育部每年秋季开学开展的全国中小学生收听收看“开学第一课”“天宫课堂”，全民国家安全教育日等活动。

（作者：季虹，北京市第十二中学；龚宝瑞，人力资源和社会保障部）

来源：半月谈网

(责编：李依环、熊旭)