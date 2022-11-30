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《引领终身学习——中国开放大学书记校长谈转型与发展》出版

2022年11月30日10:00 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月30日电  (记者郝孟佳) 近日，由中国远程教育杂志社策划、国家开放大学出版社出版的《引领终身学习——中国开放大学书记校长谈转型与发展》一书正式出版。

该书通过对国家开放大学以及44所省级开放大学的校长进行专访，回顾了国家开放大学办学体系主动融入主流发展方向，抓住转型新机遇取得的显著成效，总结了中国终身学习的发展经验，以及对开放教育、终身学习未来发展的深刻思考和缜密部署。

作为该书的主编，国家开放大学副校长李松在序言中指出，开放大学积极探索新建设模式，转型与发展取得积极进展，为全民终身学习体系构建和学习型社会建设提供了有力支撑。本书汇集了中国开放大学近十年学校在治理体系、教育教学、管理服务、质量保障、资源建设、科学研究、非学历教育、国际合作等方面的探索与实践，力图全方位展现开放大学体系在新时代新征程上的新担当、新作为、新气象。

国家开放大学校长荆德刚在接受采访时表示，伴随新时代十年伟大变革的风雨历程，国家开放大学转型发展之路也走过了砥砺奋进的十年。这十年，国家开放大学向世人展示了一所“面向人人、没有围墙、超越时空、学历与非学历继续教育并重、信息技术与教育充分融合、优质资源集聚与共享”的新型大学。

(责编：李依环、熊旭)

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