随着海洋强国建设深入推进，近年来，发展海洋经济、保护海洋生态、维护海洋权益、构建海洋命运共同体日益成为国家迫切之需。身处智能化时代，设立智慧海洋技术专业，培养引领智慧海洋技术发展的未来领军人才，是我们的职责所在。

智慧海洋技术听上去很高深，但其实离生活并不遥远。比如近些年在我国推广的“海洋牧场”，就是像在陆地放牧牛羊一样，将海洋里的鱼、虾等，在一定海域内“圈养”起来。可是，在水下怎样监测和管理鱼群呢？这就需要用到智能化海洋监测技术。通过搭载多种监测仪器和传感器，海洋牧场不仅能实时监测水质、水文、鱼群动态等信息，还能通过分析信息对生态环境和生产运营进行实时预警、预报，从而实现智能化牧场管理。

又如，我们学校研发的“悟空号”无缆水下机器人，去年年底在马里亚纳海沟“挑战者”深渊完成了10896米深潜，刷新了世界纪录。相比陆地，海洋环境对人类来说更加复杂，而海洋机器人的应用创新，对于我们探测海底地质活动、了解深海生物、进行矿产开发等都有着极大帮助。此外，在船舶领域，传感器、通信、物联网、互联网等智能技术手段的介入，也让未来的船舶变得更加安全、经济与环保。

与传统的海洋工程类专业相比，智慧海洋技术专业特别强调学科专业的交叉融合，这也促使我们在人才培养模式上改革创新。我们从各专业选取了一批优秀老师作为授课教师，在学生打好学科基础后，鼓励学生选择自己感兴趣的专业方向，带着交叉学科的思维进行研究。同时，我们将实践创新能力提升作为培养学生的重要目标之一，注重过程性考核，将科研成果及时融入教学，依托科研项目、科研平台开展人才培养。

开学以来，同学们对新专业的热情很高。在接下来的学习中，我和同事们将注重培养学生在实践中边做边学的能力，在海洋强国建设的新征程上，让同学们拥有战风斗雨、劈波斩浪的勇气和能力。

讲述人：哈尔滨工程大学未来技术学院常务副院长 张勇刚

项目团队：记者 张胜、唐芊尔、苏雁、颜维琦、赵秋丽、冯帆、张士英、王斯敏 通讯员 方彦蘅、赵怡宁、胡惠茹

(责编：何淼、熊旭)