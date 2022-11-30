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智慧水利专业——

“千里眼”“顺风耳”保障国家水安全

2022年11月30日08:29 | 来源：光明日报
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近年来，随着遥感、物联网、人工智能等一项项信息化手段的介入，水利工作者有了“千里眼”和“顺风耳”，能提前快速预警，有效减轻洪涝灾害损失。

在新时代背景下，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，需要水利业务与信息技术的深度融合。举个例子，我们想知道某个区域发生极端降雨后，会不会引发洪涝灾害，怎样有效降低损失。最有效的办法是搭建一个一模一样的虚拟区域，在里面设置一场暴雨，监测洪涝过程以及对该区域的影响，然后针对性地制定措施、降低损失，形成应急方案。当现实世界中暴雨来临，就知道可能发生哪些危险，迅速采取应对措施。

智慧水利就是水利进入数字时代的一种新形态，基于数字虚拟技术，实现预报、预警、预演、预案功能。面对当前智慧水利相关研发人才、应用开发人才和实用技能人才需求的井喷态势，河海大学率先提出创办智慧水利专业，依托学校水利工程一流学科和水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、计算机科学与技术、通信工程、物联网工程等水利类和信息类本科专业的一流师资与办学条件，开展校企深度合作，构建“水利+人工智能”复合专业培养新模式，培养既懂水利又懂信息技术的复合型人才，为我国智慧水利建设持续注入强劲动能。

作为新工科专业，智慧水利很重视对创新思维和实践能力的培养。希望选择这个专业的学生关注行业痛点、前沿动态，不要把思维局限在课本上，也不要把智慧固化在代码中，而是重视每一次课程实验、社会实践，把专业技术应用到实践中。

讲述人：河海大学水利水电学院智慧水利系系主任 俞晓东

项目团队：记者 张胜、唐芊尔、苏雁、颜维琦、赵秋丽、冯帆、张士英、王斯敏 通讯员 方彦蘅、赵怡宁、胡惠茹

(责编：何淼、熊旭)

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