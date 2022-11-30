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新职业为经济社会发展注入新动能

2022年11月30日08:08 | 来源：光明日报
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前不久，《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》正式发布，与2015年版大典相比，净增158个新职业。新职业是经济社会发展转型时期新的社会分工和专业化的表现。最为重要的背景是，产业数字化和数字产业化驱动了社会分工的深化程度，推动各行各业的专业化和精细化发展。新职业托起新行业和新产业，吸引青年人才不断涌入，为中国经济社会发展注入强劲新动能。

新职业增加社会劳动用工的灵活性。当前，大量自媒体、电商平台、众包平台等新型组织都推动了用工市场的多元化发展，促进了非全日制用工、短期用工、劳务派遣、业务外包、人力资源外包等方面的需求。新职业的产生让劳动力市场用工模式逐步向灵活化、多元化和数字化的方向发展，提高了劳动力利用率，也帮助新型企业灵活配置资源、降低运营成本。

新职业促进经济模式的数字化转型。新职业大多具有鲜明的数字化特点。这类职业的工作场景只需要借助在线会议、远程办公软件、数字化生产工具等数字技术即可完成。新职业赋能全新的生产过程，新职业从业人员只需要携带智能设备就能参与社会分工，典型例子有网约车司机、直播带货主播、小程序开发者、数字技术人员等。这促进了劳动关系变革，丰富了劳动者与雇主之间的劳动关系。更为重要的是，新职业促进了数字技术专业化发展。

新职业促进数字供给和需求互动升级。新职业促使社会开始重视新型人才，相关配套培养体系得到发展，催生职业技能培训平台和载体，使得新职业从业人员的供给能力增长。新职业还带动了数字化虚拟产品和数字消费的发展。多种新职业是将数字信息和知识转化为市场化产品的工种，如自媒体作者、数据库管理员等，使得数字消费成为居民消费必不可少的部分，满足了当前个性化、精致化的消费升级需要。

新职业的发展态势在进一步增强，数量还会进一步增加。不过，新职业要进入良性可持续发展状态，还需要及早对相关配套工作进行整体谋划、系统推进。首先，应完善促进新职业发展的法律法规体系。从法律层面完善相关法律条文，明确新职业和企业的法律关系、劳动关系、权益保障、职业培训等在内的权利与义务。其次，须深化“放管服”和市场化。目前，新职业所在行业尚处于萌芽期，政策监管和市场竞争机制尚不完善，阻碍了职业道路的稳健化和长久性。为新职业提供成长空间，消除新职业发展与地方保护之间的矛盾，要对新职业采取一定的引导和监管措施，保障新职业市场的公平竞争。此外，还应为新职业提供权益保障。需要畅通新职业劳动权益维护的“最后一公里”。同时，还要为新职业提供教育培训体系，鼓励新职业的数字化培训平台建设，探索职称评价机制，让新职业得到社会广泛认同，也让劳动力市场能随时参与到新职业的学习中。

新职业助力新经济，新经济成就新时代。顺应时代发展趋势，乘着政策的东风，新职业将迎来进一步的发展机遇和空间，为“数字中国”建设添砖加瓦，为构建新发展格局、推动高质量发展贡献力量。

（作者：杨义兴，系中国政法大学资本金融研究院研究员）

(责编：何淼、熊旭)

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