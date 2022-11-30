本报记者 游 仪

“开工咯！”撑起支架，摆上手机，找准角度，毛胜利将湿漉漉的宣纸贴在滚烫的墙壁上，刹那间，热气腾腾，刺刺作响。

“青檀树皮，佐以沙田稻草，历经选拣、捞纸、晒纸等108道工序，一张宣纸才能制作完成……”安徽省宣城市泾县宣纸文化园内，党的二十大代表、中国宣纸股份有限公司高级技师毛胜利和他的徒弟姚云夔正利用手机直播讲解。从宣纸制作技艺，到发展历程，面对镜头，毛胜利一边操作，一边与网友交流。

“做宣纸用啥材料？”“宣纸品质咋分辨？”“书法和绘画用的纸有啥分别？”面对网友的问题，毛胜利一一解答。

这两年，姚云夔把宣纸制作过程拍成视频发布到短视频平台，积攒了不少粉丝。近期，毛胜利也加入其中，一起拍视频、做直播，传播宣纸文化。“习近平总书记在党的二十大报告中指出，加大文物和文化遗产保护力度。我想通过努力，让更多的人了解宣纸这项非物质文化遗产。”毛胜利说。

出席党的二十大之后回到岗位，毛胜利还受当地学校邀请宣讲党的二十大精神。11月初，他到泾县城关第五小学，结合宣纸文化和制作技艺，现场宣讲党的二十大精神。

“我们想现场看宣纸怎么做出来的，有机会吗？”直播间里，网友问。

“大家有空可以来文化园亲身体验宣纸制作。”宣纸经过高温烤晒，变得干爽平整，毛胜利瞅准时机，一把将纸揭了下来。从事宣纸制作35年，他对温度和时间的把握早已炉火纯青。

同事汪息发捧着一张晒好的宣纸，走过来——宣纸上出现细微倒刺，他来找毛胜利商量该怎么办。二人你一言、我一语，改进思路逐渐清晰。

眼下，毛胜利在厂区牵头成立了“大国工匠”工作室，钻研宣纸技艺，做好“传帮带”，培育更多的高技能人才。

“宣纸工人发展前景怎么样？”手机屏幕上，一条留言闪过。

“宣纸制作纳入了职业技能鉴定，公司目前有4名省级工艺美术大师、2名江淮杰出工匠和1名安徽省技术能手，2011年以来有700多人次获得技师和高级工证书。”毛胜利介绍。

一旁的姚云夔接过话茬：“今年我打算冲一把，拿到高级技师证书。”

直播间里热闹，宣纸园内忙活，不知不觉间，600多张宣纸晒制完成。“公司现在有一批90后造纸工，我想和老师傅们一起，把制作技艺传授给年轻人。”毛胜利说，他会积极参与非遗进校园，在孩子们心中种下保护非遗文化的种子；希望通过自己的努力，让更多人走近宣纸、了解宣纸。

《 人民日报 》（ 2022年11月30日 04 版）

(责编：何淼、熊旭)