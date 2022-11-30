张鹏程

冯文婧

董 瑞

冉宏林

徐梦桃

“我们要埋头苦干、担当作为，以更加强烈的历史主动精神推进马克思主义中国化时代化，不断谱写新时代中国特色社会主义新篇章，奋力实现中华民族伟大复兴的中国梦。”习近平总书记在二十届中共中央政治局常委同中外记者见面会上的重要讲话，掷地有声。

新征程是充满光荣和梦想的远征。逐梦路上，奋斗者正青春：他们是80后、90后、00后，风华正茂，踔厉奋发，蓬勃青春与家国情怀同频共振；他们守望乡村、探索太空、躬身田野、拼搏赛场，将个人发展与祖国前途命运紧密结合。

“当代中国青年生逢其时，施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明。”把青春献给祖国和人民，为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献青春力量，方能不负时代，不负韶华。

——编 者

河南省太康县清集镇二郎庙小学校长张鹏程——

“用爱心浇灌每一株幼苗”

本报记者 毕京津

“爷爷，我渴了”“爷爷，看这个”……在河南省太康县清集镇二郎庙小学，随着下课铃声响起，一群孩子争先恐后冲向校长张鹏程，有的抱腿，有的拽胳膊，围着他说个不停。

二郎庙小学校长张鹏程，是个80后。因为头上白发多，被孩子们亲切地称为“校长爷爷”。

担任二郎庙小学校长4年多，张鹏程对初来学校时的情景一直印象深刻——全校只有27名学生，校园杂草丛生，教室没有照明灯具，且漏水严重。

“一定要把学校的教学环境搞上去。”张鹏程暗暗下定决心。做楼顶防水、改造供电线路、更换教室门窗和黑板……没有资金，张鹏程就把家里准备盖房用的钱先拿来垫上；没有工人，张鹏程就自己上。学校环境越来越好，张鹏程的白发也越来越多。

别看张鹏程家离学校只有100米，他却很少在家住。因为二郎庙小学是寄宿制，他晚上总是在宿舍陪学生。每晚，张鹏程都要起来一两次，看看哪个孩子蹬掉了被子，叫醒容易尿床的孩子。

翻开张鹏程的笔记本，上面记录了每名学生的生日。“每到孩子生日，我就给学生发点零食，或买一个布娃娃之类的小礼物，向孩子表示一下祝福。别看事情小，能让孩子感到温暖，安心读书、快乐上学。”张鹏程说。

让张鹏程欣喜的是，近年来，在县委、县政府的重视下，二郎庙小学新建了宿舍楼、餐厅，硬化了路面地面，美化了校园，增添了体育设施设备，图书室、学生浴室一应俱全，并在每个教室和学生宿舍安装了空调。良好的教学环境，吸引了不少学生前来就读。目前，学校学生已从最初的27人增加到280人，教职工30人。

“教育之路还很长，我会永远记住自己肩负的责任，要用爱心浇灌每一株幼苗，用智慧培育每一个孩子。在乡村教育这个大舞台上继续奋斗，为实现中华民族伟大复兴中国梦添砖加瓦。”谈到未来，张鹏程憧憬满怀。

航天科技集团五院北斗三号卫星总体主任设计师冯文婧——

“卫星一举一动深深牵引我的心”

本报记者 娄霄霄

“当北斗三号系统最后一颗全球组网卫星发射上天，太阳翼成功展开，在阳光照射下发出金灿灿的光芒，那一刻，真是华丽又震撼。”时隔两年多，回想起北斗三号星座组网任务圆满成功的那天，冯文婧仍十分振奋。收官之星闪耀苍穹，作为航天科技集团五院北斗三号卫星总体主任设计师，她带领团队攻坚克难，让世界领略到北斗卫星的风采。

2010年硕士毕业参加工作，冯文婧刚好赶上北斗二号卫星密集研制与发射。“当我第一次进入卫星厂房，看到硕大的卫星矗立在面前时，深感震撼，也意识到了身上的责任重担。”冯文婧说。

工作之初，冯文婧每天要处理上万个遥测数据。遥测遥控就相当于卫星的耳朵和嘴巴，卫星在天上看不见也摸不着，只能通过遥测数据进行分析和判断。“只有对每个遥测数据的含义了然于胸，才能在关键节点做出准确判断，成为给卫星看诊把脉的好医生。”冯文婧说，“真的是把卫星当成自己的孩子一样，卫星一举一动深深牵引我的心。卫星状态好，我就能睡个安稳觉。”

“北斗研究走的是长征路，需要一代代航天人接力传承。很多北斗人都认为自己很平凡，但他们创造出了不平凡的北斗系统。”冯文婧忆起，老航天人和年轻人在一线并肩奋战，弯下腰擦拭卫星的包装箱，在测试现场连接电缆分析数据……他们对航天的执着信念、对科学的严谨态度、对事业的奉献精神，深深地影响着新一代航天人。目前，冯文婧所在团队平均年龄30多岁，作为年轻的航天人，他们立志传承好航天精神和严慎细实的工作态度，为航天事业奉献青春力量。

在冯文婧看来，能够为航天事业添砖加瓦，是自己的荣耀。“个人的事业，如果能同国家的发展紧密地联系在一起，是一件非常有价值有意义的事情。”冯文婧说，她和团队将不忘初心、砥砺前行，为建设更加泛在、更加融合、更加智能的综合导航定位授时体系而努力。

云南西双版纳国家级自然保护区勐养管护所巡护员董瑞——

“守护人象和谐，守护美好生态”

本报记者 沈靖然

“父亲是保护区的巡护员，我在大山里长大，学的专业也是林业，一毕业就来干生态巡护了。”董瑞今年38岁，是云南西双版纳国家级自然保护区勐养管护所巡护员。从“巡二代”到如今的技术骨干，18年来，董瑞始终坚守在保护区的第一线。

去年短鼻象群“北上南归”，让亚洲象受到前所未有的关注，董瑞正是一线监测队伍中的一员。“去年底回到保护区后，今年年初短鼻象家族又添了新宝宝！”谈起短鼻象家族，董瑞难掩兴奋。

云南是我国野生亚洲象唯一的栖息地。在全球大象数量不断减少的背景下，过去近40年间，云南野生亚洲象的种群数量从150头左右增至300头以上。“种群数量提升，正是我国生态环境越来越好的缩影。”董瑞说，“今年6月我们监测发现，去年在墨江出生的象宝宝体格大了约1/3，今年刚出生的幼象也大了一圈！象群目前身体健康、状态良好，旅途中出生的象宝宝已经逐渐长大，拥有一定的独立能力，迁移并没有为象群带来不良影响。”

“守护人象和谐，守护美好生态，是我们共同的愿望。”为提升村民的保护意识，除了开展保护区日常巡护工作，董瑞和同事每年都要到附近村庄给村民们开展生态文明教育。讲解自然保护区管理条例、森林法，辨识保护动植物……这样的生态科普课堂，董瑞每年要讲授三四十场。

“起初一些村民无法理解为什么这个不能砍、那个不能捕，我们就反复给他们讲案例、说道理，让村民们明白生态系统是一个整体，每个生物物种都有自己独特的价值。”董瑞说，“例如亚洲象，他们排出的粪便是很多中小型野生动物的食物，也为植物种子传播提供了途径；大象在密林中踏出的象道，还能促进动物的扩散。我们把这些知识科普给村民，如今，大伙都知道了生物多样性，知道了人与自然和谐相处，生态保护观念逐渐加深。”

“共同建设美丽家园，不仅是我们生态保护一线工作人员的心声，也是老百姓共同的梦想！”董瑞说。

三星堆考古研究所所长冉宏林——

“俯身于田野，是我无悔的选择”

本报记者 王明峰

入冬后，天黑得早了，冉宏林觉得时间明显不够用。作为三星堆考古研究所所长，忙完一天的考古发掘，他又匆匆赶回所里，继续投入工作。办公室里，桌上和地上都摆满了修复过的陶俑和坛坛罐罐，还有一些带着编号的残片。“这可都是真文物哟。”冉宏林认真地提醒记者小心。正在赶编考古报告的他，需要随时观察研究文物。

“从小到大，我对历史最感兴趣。小时候常翻小人书看历史故事，看电视也喜欢历史剧，也许那时起就为今天埋下了种子。”高考填报志愿时，冉宏林毅然选择了北京大学考古专业。考古文博学院师生亲密无间，如同一个大家庭，融洽的学习氛围让他全身心投入考古研究。

“俯身于田野，是我无悔的选择；能与三星堆结缘并相伴一生，是我莫大的荣幸。”2013年研究生毕业后，冉宏林来到三星堆遗址工作站，每天拿着小刷子小铲子刨土挖土、刮地画图、清理文物。考古发掘工作看似简单重复、枯燥无味，冉宏林凭着对考古的热爱与执着，不但坚持了下来，还找到了新的研究思路。他将三星堆一、二号坑所有的出土器物反复“摊开”、拼对，进行细致的排列组合分析后，发现了互补现象，解决了两个坑的年代问题。

“现代化的考古发掘大棚、恒温恒湿的考古发掘舱、多功能的考古发掘操作系统……简直是将实验室搬到了现场。”让冉宏林开心的是，最近几年，在高科技的加持下，三星堆遗址考古发掘新发现惊喜不断。同时，借助新媒体等传播方式，三星堆考古掀起了一拨又一拨文博热，也受到越来越多的年轻人追捧。就连冉宏林，也从默默探索的幕后发掘者，成为聚光灯下的文物宣讲人、用热爱传播历史的考古界“网红”。

“我想彻底解开三星堆遗址的谜团，揭开它那神秘的面纱。”冉宏林说，考古是历史的显影剂，让中国悠久的文化历程可观可感，也让大家体会到我们古代文明的伟大。致力考古发掘，还原历史图景，冉宏林将个人的考古梦想融入中华民族伟大复兴中国梦，为增强国人文化自信贡献力量。

北京冬奥会冠军、自由式滑雪空中技巧运动员徐梦桃——

“更专注、更努力，勇攀最高峰”

本报记者 张 晔

北京冬奥会自由式滑雪空中技巧决赛现场，当108.61分的成绩出现在记分屏幕上，徐梦桃在焦急与兴奋中反复追问：“我是第一吗？”确认后的她高举着五星红旗放声呼喊，眼泪与笑容一起绽放。

二十年滑雪，四战冬奥。这次夺冠，不仅是徐梦桃运动生涯中的“圆梦时刻”，也实现了中国自由式滑雪女子空中技巧队冬奥金牌零的突破。

生于体育氛围浓厚的家庭，4岁学体操，12岁学滑雪，徐梦桃从小就展现了对体育的热爱和天赋。“小时候，家里电视常常放着体育频道，一看到升国旗奏国歌就激动不已。”徐梦桃说，练体操时，她就已认定体育是未来的事业。后来从零开始转练滑雪，也只有“更专注、更努力，勇攀最高峰”。

在冬季项目远不如现在红火时，徐梦桃就早早定下了一个个大目标——“想突破纪录、创造历史，想拿奥运冠军、拿大满贯……”再后来，队伍的使命和祖国的荣誉让梦想的蓝图越画越清晰——“我想做一个能支撑队伍的人，我想和我的队友们一起，把中国人的名字记载到国际雪联空中技巧的长河史册中。”

在北京冬奥会之前，徐梦桃已经参加了3届冬奥会，温哥华冬奥会第六，索契冬奥会第二，平昌冬奥会第九。一次次遗憾之后，她依然保持着顽强拼搏的韧性和矢志不渝的信念，“每一届都选择了女子最高难度参赛，我不会给自己退路。”

日常训练，她习惯“拿吃苦当找补”，一遍遍把基础动作做到最好，一次次冲击更难的技术动作。竞技生涯，徐梦桃多次韧带断裂，做过4次大手术，左膝内外侧半月板切除比例高达百分之六七十……伤病没有阻挡她追求卓越的脚步，“寻找方法、不断突破、挑战自我、勇攀高峰，这就是我心中真正的体育精神。”

冬奥会闭幕式上，身为旗手的徐梦桃坐在奥运冠军高亭宇肩上，挥舞国旗昂然入场。“高”举中国“梦”的瞬间，成为亿万观众印象深刻的画面。“我们在家门口取得了好成绩，更想把好运传递给米兰冬奥会上的运动员！将个人梦与中国梦紧密相连，是我永远不懈的追求。”徐梦桃说。

《 人民日报 》（ 2022年11月30日 06 版）

(责编：何淼、熊旭)