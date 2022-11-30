张 盼

台湾3家出版社新学年的小学教科书，近日被负责制订课纲的台湾教育研究院退回重编，理由是“未按要求将台湾史放入东亚史脉络”。民进党当局大搞“去中国化”，推行“台独”课纲，刻意歪曲中国历史，妄图割断两岸文化连结，其数典忘祖、荼毒学子、祸害社会的恶劣行径，必将遭受历史的惩罚。

多家出版社教科书同时被退回重编，这在台湾社会实属罕见。台湾教育业者忧心忡忡，如果按照台湾教育研究院要求的编排方式，将台湾史放入东亚史脉络，并以“变迁及因果”等四大主题轴编排，则时间轴被完全抛弃，如此一来，小学生将很难理解和掌握相关知识。台湾舆论痛批，民进党为了一己之私，不惜荼毒岛内学子，其心可诛！

面对台湾舆论对于小学教科书“去中国化”的质疑，台湾教育研究院出来狡辩，妄称这是“让历史教育摆脱特定意识形态或国族观念的灌输”，坐实了要将民进党的“台独”课纲执行到底。无怪乎台湾教育业者纷纷表示，如今的一幕，与3年前新编台湾高中历史课本如出一辙。

2019年，台湾新历史课纲启用。根据民进党当局一手炮制的“新课纲”编成的台湾高中历史课本，内容变得支离破碎不知所云。“中国史”不再单设，全部历史被分为“台湾”“东亚”“世界”三部分。此前的“中国史”不复存在，转而被纳入“东亚史”框架下讨论，内容大幅缩水，仅以主题方式分单元呈现。

民进党当局删去历史教育最重要的时序和脉络，连贯性被打破，老师不知要从何教起，学生也很难掌握。在内容的选择上，更充斥着大量“去中国化”、鼓吹“台独”的内容，“台湾地位未定论”“一边一国”的暗示随处可见。民进党当局将历史课本当作“台独”的“政治教材”，妄图以此蒙蔽台湾民众，造成岛内年轻一代历史记忆混淆和国家认同扭曲，实可谓罪孽深重。

在民进党当局长期推行的“去中国化”教育下，有台湾中学生不认识孙中山，甚至有人说台湾在日据时代前是荷兰统治时期，再往前全是石器时代。还有台湾学子不知岳飞是谁，在大陆的岳王墓看到“精忠报国”时，竟将其说成是张飞。民进党当局毒害台湾学子之深，由此可见一斑。

台湾教科书之乱始于李登辉主政时期，陈水扁上台后变本加厉，如今在民进党再次上台后越发变得恶劣不堪。民进党当局变本加厉地操弄政治、扭曲历史，用“台独”史观绑架台湾教育，为一党政治私利，连小学生都不放过，令台湾众学子沦为“失根的一代”，如此倒行逆施，无异于断送台湾社会的未来。

大陆和台湾同属一个中国，两岸同胞同属中华民族，谁也不能剥夺台湾同胞身为中华儿女接受中华文化教育、了解民族历史的权利。任何“去中国化”的行径，都无法割裂两岸的历史连结和两岸同胞的血脉联系，更不能改变台湾是中国一部分的事实。民进党当局逆势而动、坏事做尽，终将自食恶果。

(责编：何淼、熊旭)