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两岸青年用文创为老字号添上“青春色彩”

2022年11月30日07:57 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社上海电  （记者潘清）金门圣祖食品的贡糖、牛肉干，国家级非物质文化遗产上海嘉定徐行草编——在年轻人的奇思妙想中，来自两岸的传统美食和传统手工技艺会碰撞出怎样的火花？

　　就读于上海高校的台生黄郁庭、齐芳婕、鲍永安与大陆学生方佳宝合作，以圣祖食品“招财风狮爷”IP为蓝本、徐行草编为载体制作了四款“风狮爷在申城”主题包装，将台湾特色和海派文化融为一体。

　　近日举行的2022“情系青春·寻味传统”两岸青年文旅交流活动中，这组名为《编织情缘 系两岸愿景》的主题包装获得最佳作品奖。活动于10月30日启动，由中华文化联谊会、上海市文化和旅游局共同主办，今年是“情系青春”活动连续第四年在上海举行。

　　今年的活动聚焦“海派非遗、沪台老字号”，邀请上海多所高校的两岸学生共同参与。上海草编文创馆、上海工艺美术职业学院、东方网“海上文创”、麦可将文创园等机构为两岸青年安排了丰富多彩的交流和实践内容。

　　“一江一河”主题参访、老字号寻味讲座，走进两岸文创园、体验海派非遗草编手作……形形色色的活动不仅帮助两岸青年开阔视野，也让他们得以“零距离”感知上海城市文化、了解上海文旅发展成果。

　　作为此次活动的重头戏，文创作品设计不仅面向参与线下活动的两岸青年，也吸引了众多上海高校设计相关专业学生以线上方式投稿。依托上海哈尔滨食品厂、汪裕泰茶庄、大白兔、供美香、圣祖食品等两岸老字号“贡献”的知名IP，两岸青年完成了50多件（组）文创作品设计，通过伴手礼、装置艺术、数字化作品等载体诠释海派文化特质、展现中华传统文化魅力。

(责编：何淼、熊旭)

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