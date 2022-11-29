普通高中教育既是义务教育的延续，又是高等教育的基石，是教育链条上的重要一环。党的二十大报告提出“坚持高中阶段学校多样化发展”。

2022年7月，教育部召开新闻发布会透露：2020年，全国及各省（区、市）高中阶段教育毛入学率均达到90%以上，如期完成《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》提出的“普及高中阶段教育”的任务。纲要提出的另一任务，是“推动普通高中多样化发展”。在专家们看来，高中阶段教育越是普及，普通高中越有必要关注学生需求分化，探索综合高中、特色高中，推进普职融合等多种模式，促进学校特色化发展，为学生提供更多选择机会。

在新的起点上，如何进一步提高普通高中教育质量，推动普通高中多样化特色发展格局与生态全面形成，满足学生全面而有个性发展的需要，成为当前我国高中阶段教育建设的重中之重。

1、深化育人模式，让每个学生都有人生出彩机会

高中生活，会是怎样？

有的不只是早读、自习、考试，更有各种有趣的课程、劳作、文体活动。

夜空下，学生们用望远镜观测月食的初亏、食既、食甚、生光、复圆过程，继而带着实地观测的收获与兴奋，凝神聆听讲座。这是11月8日，北京四中房山校区“科学之夜：壬寅十月，望月乙丑”活动的场景。

在这里，校园是静谧平稳又热闹活泼的，学习不只是在课堂上、书本中，更在生活里、对话中、观察时，处处都有成长的样子。

10月，是北航实验学校中学部一年一度的科技节。9日，一触即发多米诺比赛；11日，飞机风火轮；13日，科技秀；14日，科技实验真体验；17日，“百舸争流”电动船比赛……北航实验学校校长吴鹏程告诉记者，学校的科技教育建立在普及基础上，兼顾拔尖人才培养，既保证了全员参与，又能给学生以自由广阔的选择空间。

从北航实验学校中学部考入北京大学化学与分子工程学院的王铁，从小就对化学学科有浓厚的兴趣。在学校组织的科技活动中，他接触到了化学前沿。他回忆，“这让我对先进的实验技术有了基本了解，让我的视野更加开阔，坚定了我学习化学的决心。”

2017年,教育部等四部门印发《高中阶段教育普及攻坚计划（2017-2020年）》，提出“推动学校多样化有特色发展”。同年，教育部印发新修订的普通高中课程方案和各学科课程标准，强调在打好共同学业基础的同时，为学生提供更具选择性的课程资源，努力满足学生个性化的学习发展需要。

学生不只为高考而来，教师不只为高考而教，学校不只为高考而办，高中不只为高考和升学存在，高中教育不是“升学预备教育”。

作为参与北京市普通高中多样化特色发展创建方案指标研制的专家，首都师范大学教师教育学院院长助理张汉林教授认为，普通高中多样化特色发展是社会发展、学生发展、高中属性和教育公平的综合需要。普通高中多样化发展代表着普通高中教育发展的历史趋向，是破解优质普通高中资源不平衡不充分局面，“让每一个孩子都有人生出彩的机会”，满足人民日益增长的对高中教育美好需要的战略措施。

2、走出同质化，普通高中错位提升之路更明晰

如何构建课程群？如何打通学段壁垒实现一体化纵向贯通？如何融合学科特点打通横向知识结构……2022年暑期，北京市育英中学干部集中进行专题研讨，学校高中多样化特色发展创建方案也在一次次碰撞、推翻、重构过程中不断凝练和清晰：高中特色发展是育人模式的升级，是高中发展从分层走向分类的转型；学校特色发展的创建，必须跳出学校视角，从学生发展的角度、人的成长视角进行顶层设计。

从2010年起，教育部就开始在若干省区市开展普通高中多样化特色发展试点。

比如，针对高中办学同质化、育人方式单一、活力不足等问题，上海市连续实施两轮“特色普通高中三年行动计划”，一般普通高中错位提升之路愈发明晰。全市普通高中学校257所，包含56所市实验性示范性高中、17所市特色普通高中、60所市特色高中项目校和近30所区特色高中项目校，市、区特色高中项目校总计约占全市高中学校的1/3。

上海市教委副主任杨振峰告诉记者，这些高中获得了在特色领域具有专长和志趣的学生青睐，极大激发了普通高中学校因材施教、深化育人方式改革的动力与活力。

“普通高中特色发展需要整体设计和规划；需要得到政府支持，出台更多教育政策给予特色高中发展指引和保障；需要立足于当今教育现代化发展背景，从教育创新发展的视角，确立特色高中学校发展的思想理论基础。”长期关注高中阶段教育的华东师范大学教授朱益明表示。

上海通过确立项目学校、聚焦特色孵化、整合多方资源、加强专业指导，开展特色普通高中的长周期创建与评估。对于已评估命名为市特色普通高中的学校，提供全市自主招生计划等政策扶持，在教师编制、待遇等方面参照市实验性示范性高中管理。

毗邻罗溪河，遥望美兰湖，前接宝山寺，后跟闻道园，上海师范大学附属罗店中学（以下简称罗中）早已烙上古镇的深深印记。

选择美育，对罗中师生而言，是自然而然的。建校之初，学校就提出了“以美育人”办学思想，艺术教育由此生根。其后八十载，虽数易校名，但都能坚持这一办学传统。罗中校长严卫东表示，创建美育特色，培养富有审美能力的“全人”成为罗中师生的共识，为学校未来发展确立了更高目标。

罗中实施的美育，以素养培育为基础。在课程设置上，罗中构建了支撑美育教育的“艺味课堂”，每周有4个课时的艺术教育，22门艺术课程可供学生选择。每天的大课间展演，每年的艺术节、冬季音乐季等，使学生的美育经历十分丰富。美育已经融入学生生命，增添的是学生未来幸福生活的能力。

应悦是罗中2022届毕业生，在谈到学校美育对自己的影响时，她深有感触：“美育，就好像学校交给我们的一份地图。拿着它，就能知道自己下一站要去哪里，始终走在自己想走的路上。”

3、突破传统，改变普职高中相分离格局

现阶段，选择普通高中与就读中等职业学校意味着完全不同的成长路线。

近年来，山东省积极创新综合高中发展思路，支持鼓励部分职业高中学校向综合高中转型发展。

2020年，山东提出“探索举办文理高中、科技高中、语言高中、艺术高中、体育高中、综合高中，不同学校不同特色，探索逐步打破普通高中和中职学校学籍限制，在保持高中阶段教育职普比大体相当的地方，允许符合条件的中职学校与普通高中学生学籍互转、学分互认，促进普通高中和中职教育相互融通”。

青岛艺术学校是青岛综合高中办学模式首批试点学校之一，学生学籍实行“单一注册，双重管理”，高一年级统一注册普通高中学籍，一年后，结合学习结果与学生愿望，进行职业教育或普通教育方向的校内校际分流。青岛艺术学校党委书记、校长王伟告诉记者，综合高中是实现普职融通的最佳选择。对艺术生来讲，夏季高考和职教高考的路径都是畅通的，不存在政策障碍。

目前，高中阶段面临的现实问题是，普通高中与职业中学并没有获得等同的社会认可度。家长并不完全理解普职融通的优势及特色，对综合高中仍持有偏见。

朱益明告诉记者，相关调查显示，对于部分家长而言，当前让孩子选择综合高中，并非因为能够获得普职融合的教育，而是在入学时能获得“普高”学籍，这体现的，仍是追捧普通高中、轻视职业教育的倾向。

朱益明注意到，党的二十大报告中提出的“坚持高中阶段学校多样化发展”，区别于以往“推动普通高中多样化”的表述。“显然，高中多样化发展不只针对普通学校，而是整个高中教育领域。”他认为，高中学校多样化，需突破普通高中与职业高中相分离的传统格局，将这两类学校置于高中阶段的共性基础上。这种共性，就是学生学习成长的基础性、个别化和选择性，涉及德智体美劳五个方面，包括学业发展、职业发展、社会发展等方面。同时，应改革高中制度，突破普通高中与职业高中不能贯通的各种政策，在高中学校内实现普职融合，建立高中教育的各种学校模式。

（记者 靳晓燕）

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