【奋进新征程 建功新时代·深入学习贯彻党的二十大精神·上海交通大学】

党的二十大是在我国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会，举国关注、世界瞩目。习近平总书记在党的二十大报告中指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。作为高校教育工作者，我们深感责任重大。上海交通大学把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和未来一段时间的首要政治任务，精心谋划、认真组织、深入贯彻、持续开展，把学习宣传贯彻活动与师生工作学习实践紧密结合，举旗帜、乘东风，不懈努力，将党的二十大精神转化为推动学校各项事业发展的强大动力，为加快建设教育强国、科技强国、人才强国贡献力量。

全面系统学习，凝聚奋进力量

上海交通大学成立由校党委书记、校长担任组长的专项工作小组，印发《中共上海交通大学委员会关于学习宣传贯彻党的二十大精神的工作方案》，明确重点工作。在大会召开期间，学校组织全校师生及时收听收看党的二十大有关直播报道，让师生对大会有了身临其境的深刻感知。

大会闭幕后，学校第一时间召开专题学习会，分别邀请党的二十大代表、中央宣讲团成员、理论专家传达会议精神，举办系列学习报告。在上海交通大学，活跃着“新时代·新思想·新征程”教师理论宣讲团和“声入人心”学生理论宣讲团两支专业的理论宣讲队伍。为更好地进行宣讲，师生理论宣讲团紧锣密鼓地举行了集体备课会，为准确、深入地宣传党的二十大精神做好准备。

近日，上海交通大学青年马克思主义学校第29期预备党员培训班开班，以“深入学习党的二十大精神，争做担当民族复兴大任的时代新人”为主题，进行了一次专题党课授课。今后，党的二十大精神将作为上海交通大学党校、中青班、青年马克思主义学校等各班次重点学习内容，学校将其纳入党员干部、师生培养培训必修课程，并纳入各党派和团体学习活动。上海交通大学还充分发挥学科优势和专业特色，组织专家学者开展主题聚焦、形式丰富的理论研讨、学术交流活动，设计专题、科学融入，深化“三进”工作，将党的二十大精神作为全校师生思想政治教育和课堂教学的重要内容。

坚定“四个自信”，培育时代新人

党的二十大报告指出，全面建设社会主义现代化国家，必须坚持中国特色社会主义文化发展道路，增强文化自信。要深入开展社会主义核心价值观宣传教育，深化爱国主义、集体主义、社会主义教育，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。人才的成长成才离不开教育，高校更应该注重培养学生德智体美劳全面发展，让青春在全面建设社会主义现代化国家新征程中绽放绚丽之花。

近年来，上海交通大学坚持为党育人、为国育才责任使命，努力“让每一位选择交大的学子更加优秀”。学校将继续坚持以改革提升创新能力、激发办学活力、凝聚发展合力，打造人人参与到改革、人人受益于改革的制度体系，凝聚起最大的共识，团结起更大的力量，让每一位交大人都成为交大改革航船的同行者、奋楫者；坚持深化人才强校主战略、推进育人为本战略，加大力度引育各类人才，构建识才、爱才、敬才、用才的制度体系，用心用情用力做好支撑与服务，不断提升师生的归属感、获得感和幸福感；同时全面提高人才培养能力，让优秀人才培养出更加优秀的学生，让“学在交大、育人神圣”成为更加自觉的行动。

胸怀“国之大者”，提升原始创新能力

党的二十大报告指出，加快实施创新驱动发展战略。坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，加快实现高水平科技自立自强。高水平研究型大学具有基础研究深厚、学科交叉融合的优势，是基础研究的主力军和重大科技突破的生力军。上海交通大学深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述，聚焦关键领域，深化科研体系改革，完善科研项目管理，着力提升科技创新和关键领域核心技术攻关能力，积极服务高水平科技自立自强。

学校瞄准重点突破方向，依托“大海洋”“大健康”“大信息”“大零号湾”等专项行动，服务国家和区域发展重大战略。推动学校与长三角相关省市战略合作协议的科研合作布局，积极参与长三角一体化发展和上海科创中心建设，在集成电路、人工智能、生物医药、海洋装备等领域集合科技力量，构建区域网络，协助产业发展。聚焦国家重大战略部署，发挥机械、动力、医学等学科优势，提升原创性引领性科技攻关能力，提升解决船舶动力、数控机床、生物医药等“卡脖子”关键核心技术能力。

未来，上海交通大学将继续系统推进有组织的科研体制机制探索，全面提升原始创新能力、共性技术研发能力和服务国家决策能力，坚决打赢关键核心技术攻坚战，在实现中华民族伟大复兴的时代洪流中踔厉奋发、勇毅前进，走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路，为全面推进中华民族伟大复兴作出交大人的贡献。

（作者：杨振斌，系上海交通大学党委书记）

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