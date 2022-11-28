原标题：第二届教育评价学术年会在云端举办

26-27日，由中国教育发展战略学会教育评价专业委员会和西安交通大学共同主办，西安交通大学附属中学、西安交通大学中国西部高等教育评估中心承办的第二届教育评价学术年会成功举办。年会主题为“新时代教育评价理论与实践研究”，多位专家学者云集线上作专题报告分享，2万余人在线参会。

年会开幕式上，中国高等教育学会会长、教育部原副部长杜玉波表示，深化高等教育评价改革，要努力做到“四坚持四评价”，即坚持扎根中国优化学校评价，坚持德能并重优化教师评价，坚持创新导向优化科技人才评价，坚持全面发展优化学生评价。

中国教育发展战略学会会长、武汉大学党委书记韩进在致辞中表示，必须坚持教育评价改革的正确方向，努力探索中国特色、世界一流的教育评价体系，回答好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题。陕西省委教育工委副书记、陕西省教育厅厅长刘建林认为，教育评价改革考验着教育系统乃至整个社会的智慧、勇气和魄力。西安交通大学校长王树国表示，教育评价应立足中国实际办教育，强化立德树人使命担当。开幕式由中国教育发展战略学会教育评价专业委员会理事长、清华大学教育研究院基础教育研究所所长王殿军教授主持。

主论坛环节，国家教育咨询委员会委员钟秉林表示，要在先进的教育评价理念指导下构建质量保障体系，抓住“明晰的质量标准、科学的指标体系、合理的评价方式、有效的反馈与持续改进机制和健全的制度保障”这五个核心要素。国务院教育督导委员会总督学顾问瞿振元认为，多方主体都应理性对待全球性大学排行榜，高校要掌握办学主动权而不被排行榜“牵着鼻子走”。教育部教育质量评估中心副主任周爱军表示，信息化不仅提高了评估的信度和效度，数据及其应用技术还将从辅助角色成为基础性和根本性的决定因素。教育部教材局一级巡视员申继亮认为，核心素养导向的考试评价要把握学段特点，重视综合素质，强化学科综合应用，区别对待“五育”，探索推进考试评价数字化。中国学位与研究生教育学会副会长王战军、清华大学资深教授、校务委员会副主任谢维和等多位专家进行了主旨演讲。

除主论坛之外，本次学术年会还安排了六个分论坛，分别围绕高等教育评价改革理论与实践、职业教育评价改革理论与实践、基础教育评价改革理论与实践等展开讨论，100多名专家和青年学者通过专题报告、会议学术论文观点分享等方式，与在线参会代表进行了专题分享。

在闭幕式上，王殿军表示，本次年会紧紧围绕新时代教育评价主题，提出了新的思想和观点；内容涉及高等教育、职业教育、基础教育、教育数字化众多领域。他提出，要努力推动《新时代教育评价改革综合方案》落地；要聚集力量，狠抓教育评价的学术研究；要直面问题，敢于创新，善于实践；要面向未来，充分利用先进的智能技术，不断改进教育评价的方式和方法。

(责编：郝孟佳、孙竞)