人民网北京11月28日电 以“人类命运共同体与高等教育可持续发展”为主题的“2022高等教育国际论坛年会”26日在武汉以线上线下相结合的方式举行。教育部党组成员、副部长孙尧，湖北省政府党组成员、副省长、中国工程院院士邵新宇，中国科协副主席、华中科技大学校长、中国工程院院士尤政出席论坛并致辞。中国高等教育学会会长，教育部原党组副书记、副部长杜玉波出席活动并作主旨报告。

图为论坛现场。中国高等教育学会供图

孙尧指出，本次论坛以“人类命运共同体与高等教育可持续发展”为主题，既是深入贯彻落实党的二十大精神的生动体现，也是世界高等教育领域共同关注的重大话题。中国高等教育坚持可持续发展，要紧紧围绕人才培养这个重要任务，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，引导广大学生把爱国情、强国志、报国行自觉融入建设社会主义现代化强国的奋斗之中，成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。要主动服务国家重大战略需求，积极承担具有战略性全局性前瞻性的重大项目、关键核心技术攻坚，发挥学科优势、人才优势，加强有组织科研，助力科技自立自强。要持续深化高等教育的对外开放，坚持全方位、宽领域、多层次、更加主动的高水平对外开放，加强与世界一流大学、科研机构交流合作，深度参与全球教育治理，深化与联合国教科文组织等多边机构的合作，向全球高等教育可持续发展贡献中国智慧。

图为教育部党组成员、副部长孙尧。中国高等教育学会供图

邵新宇表示，湖北省是名副其实的高等教育大省，最宝贵的资源是高等教育资源，最显著的优势是高等教育优势，最大的潜力是高等教育潜力。湖北省正昂首阔步迈向高等教育强省，将着力提升高等教育标杆引领能力、原始创新能力、服务发展能力、人才培养能力和对外交流能力。湖北省将坚定不移办好人民满意的教育，加快建设高质量教育体系，希望教育领域专家同仁畅所欲言，为高等教育可持续发展建言献策，为湖北高等教育赋能助力，在构建人类命运共同体中共同体现高等教育的使命担当。

图为湖北省政府党组成员、副省长、中国工程院院士邵新宇。中国高等教育学会供图

尤政指出，面对人类共同的挑战，推进全球高等教育可持续发展，是大学共同的责任与使命。高等教育在构建人类命运共同体中具有基础性和先导性的作用，大学理应承担起新的时代使命，立足教育教学与人才培养，推进科研创新与社会服务，不断拓宽文化交流与文明互鉴。华中科技大学一直致力于走内涵更加丰富、意义更加深远的可持续发展之路。尤其是近年来，学校加快世界一流大学建设步伐，坚持“开放式”办学理念，与国内外300余所高水平院校和高水平研究机构开展务实友好合作，学生的国际胜任力、学者的国际竞争力、学术的国际影响力和学校的国际吸引力显著增强，学校为推动高等教育可持续发展、促进人类文明交流互鉴作出了应有的贡献。

图为中国科协副主席、华中科技大学校长、中国工程院院士尤政。中国高等教育学会供图

杜玉波以《推动高等教育可持续发展 携手共建人类命运共同体》为题作主旨报告时指出，可持续发展是高等教育长远发展的内生动力，高等教育可持续发展是人类社会进步的重要推动力。全纳、公平、优质、终身学习是高等教育可持续发展的核心理念。高等教育可持续发展，包括作为可持续发展的高等教育、关于可持续发展的高等教育、为了可持续发展的高等教育三层含义。党的十八大以来，我国政府坚持教育优先发展战略，积极采取多种举措，推动高等教育可持续发展发生巨大变化，取得了巨大成就。面向未来，推动全球高等教育可持续发展，需要打造高等教育中国范式，加快高等教育高质量发展，深入推进高等教育数字化战略行动，开创对外交流合作新格局，从而为构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

图为中国高等教育学会会长，教育部原党组副书记、副部长杜玉波。中国高等教育学会供图

据了解，“高等教育国际论坛年会”是中国高等教育学会的重要品牌活动，已成功举办22届。本届论坛由中国高等教育学会、华中科技大学联合主办，湖北省教育厅支持，湖北省高等教育学会、联合国教科文组织驻华代表处等机构协办，设有大学校长论坛、学者论坛、博士生论坛等三大平行论坛，举办联合国教科文组织专题会、中美高校对话会等配套活动。（何淼、实习生黄效唐）

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