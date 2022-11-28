人民网北京11月28日电 25日，以“数字时代下开放教育高质量发展”为主题的2022北京·第五届网络教育年会举办。年会聚焦数字化赋能教育高质量发展的战略性问题，专家学者和教育工作者相聚云端，共商新时代开放教育高质量发展。

北京市教育工委委员、市教委副主任孙其军指出，党的二十大为新时代新征程党和国家事业发展、实现第二个百年奋斗目标指明了前进方向、确立了行动指南，对教育工作做出重要部署。此次年会是抢抓发展机遇、以实际行动贯彻党的二十大精神的具体实践。北京市教委一直致力于突破教育的时空限制，发挥网络教育的优势特点，满足全民灵活多样的学习需求，着力构建“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会，加强信息技术与教育的深度融合，始终关心和支持北京开放大学的建设与发展，积极推动开放大学综合改革，挂牌“1+X”证书试点办公室，不断加强老年开放大学、学分银行制度建设。希望通过共同努力，推动网络教育的办学模式和运行机制更加开放，现代信息技术支撑更为强大，数字化学习环境更为智能，学习方式更加便捷灵活，在线教育特色更加鲜明，人才培养质量得到进一步的提升。

北京开放大学党委书记杨公鼎表示，北京开放大学作为一所以现代网络信息技术为支撑、面向成人开展远程开放教育，服务市民终身学习和学习型城市建设的新型大学，长期致力于“互联网+开放教育”的新模式探索，积极搭建开放共享的终身学习数字化网络平台，积极开展学分银行、社区教育、老年教育办学实践，并取得了显著的成绩。学校将深入学习贯彻党的二十大精神，围绕首都城市定位，大力推动“十四五”发展规划实施，始终把“办好人民满意的开放教育”作为学校转型发展的出发点和落脚点，奋力谱写开放教育高质量发展的新篇章。

在主题论坛上，中国教育发展战略学会终身教育专委会学术委员会主任严继昌、国家开放大学副校长李松、上海终身教育研究院执行副院长、华东师范大学教授李家成等嘉宾围绕“求真务实 把握规律 推动开放大学高质量发展”“系统观念指导下的终身教育系统发展”“智能技术如何促进开放教育数字化转型”等主题进行发言，开展“云端对话”。

当天下午举办了“学分银行建设与终身教育高质量发展”“数字时代老年教育的创新发展”两个专题论坛。在“学分银行建设与终身教育高质量发展”论坛上，专家学者共话学分银行建设，探讨如何更好地服务于全民终身学习和学习型社会建设。在“数字时代老年教育的创新发展”论坛中，来自老年教育领域的专家、学者，以及市、区、街道乡镇、社区和养老机构的代表从不同视角分享了老年教育创新发展的观点和经验。

据悉，此次年会由北京开放大学主办，中国教育发展战略学会终身学习专业委员会和中国成人教育协会学分银行研究专业委员会指导。开放教育、网络教育、智能教育、终身教育等多领域的专家、学者和实践者，从多个维度探讨了新时代开放教育高质量发展的创新之路。（孙竞、实习生刘晗妮）

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