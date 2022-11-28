丁小浩

党的十八大以来，我国学生资助顺应时代要求和人民期待，持续健全学生资助改革体系，持续提高学生资助水平，保障了人民接受公平而有质量的教育机会，展现了党和国家促进社会公平的历史担当。作为学生资助事业改革发展的亲历者和见证者，我想用“三个更加”来概括学生资助这十年的特点与成就。

一是政策体系更加完备成熟。十年来，学生资助坚持实事求是、尽力而为、量力而行的原则，持续加强顶层设计，对学生资助政策进行提标、扩面、增项。每一项资助政策的出台、调整、完善都进行了充分调研与论证，既借鉴国际学生资助普遍经验，又考虑我国经济、社会发展状况，着力解决人民群众急难愁盼问题，体现了社会主义制度优势。十年来，学生资助政策体系既包含了助困功能的政策，又包含了奖优和鼓励引导功能的政策，充分彰显了中国智慧、中国力量，为世界学生资助提供了中国样本、中国方案。

二是政策落实更加精准到位。十年来，我国累计资助学生与学前幼儿高达13亿人次，这是个非常了不起的数据，体现出政策落实的强大力度。十年来，学生资助以信息化为基础，从制定精准认定依据、细化工作程序、建立比对机制着手，精准识别受助学生，摸准底数、精准施策，运用技术手段进行“智慧资助”，运用大数据分析等方式开展“隐形资助”；以政策落实落细为目标，从资助标准、资助对象、资金分配、发放时间四个维度有效实现精准资助；以确保资助资金安全为底线，强化督导考核，使学生资助工作管理效益不断提高，学生资助智慧化、精准化水平不断提升，学生资助政策落实的精准性、及时性显著增强。

三是资助育人更加切实有效。十年来，学生资助逐步从保障型向发展型延伸，为受助学生的兴趣培养、能力提升、视野开阔创造更多的机会和条件。各地各校秉承以学生为中心的理念，实施暖心工程，选树青春励志榜样，创新成才支持计划，开展了“助学·筑梦·铸人”“资助育人·大国工匠进校园”、诚信教育等系列活动，构建了全方位、多元化发展型学生资助育人体系，厚植受助学生爱国情怀，锤炼学生品德修养，增强学生综合素质，确保每位受助学生生活有保障、学习有动力、发展有平台，助力他们成长成才。学生资助事业在助力脱贫攻坚和促进教育公平、社会公平中做出了突出贡献。

新时代赋予学生资助工作新的使命。当前，我国仍然是发展中国家，经济社会发展还面临着不少压力和挑战，学生资助工作任重道远。我们相信，在推动乡村振兴、共同富裕和实现中华民族伟大复兴的新征程上，学生资助将能够积极应对新挑战，充分发挥中国特色社会主义制度优势，书写出更加光辉的历史篇章。

（作者为北京大学教育学院教授）

(责编：何淼、李依环)