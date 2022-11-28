3天，21个小时，21项工作……作为全场最后一位完赛的选手，我稳定发挥到了最后一秒，最终将金牌稳稳拿下。

回想起2019年，当得知世界技能大赛印刷媒体技术项目校队选拔开始时，我立志成为其中一员。功夫不负有心人，我一路过关斩将，最后成功进入国家队。

在3天的比赛中，最紧张的时刻是最后一天最后一项工作——四色胶印，这是公认难度高、占分多的环节。不巧，我正赶上晚饭饭点。根据以往比赛经验，饭后大脑供血不足，可能会对肌肉动作和头脑反应产生细微影响。为了做到万无一失，我没有去吃饭，而是枯坐两小时等待评委们归来。当其他选手基本完赛在一旁庆祝时，我才开始胶印，怀着紧张且兴奋的心情，最终圆满完成，为祖国夺得了在这个项目上的首金。

多年的梦想，终于圆了。接下来，我要带出更多更优秀的高技能人才，让他们在“技能成就梦想”的道路上大步向前。

讲述人：2022年世界技能大赛特别赛印刷媒体技术项目金牌得主、上海出版印刷高等专科学校教师 顾俊杰

项目团队：记者 张胜、严圣禾、陆健、李宏、张国圣、吴春燕、唐一歌、胡晓军、王洋、颜维琦、王斯敏 通讯员 刘珊伊

(责编：何淼、李依环)