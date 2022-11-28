我今年22岁，出生在有着“木匠之乡”“中国实木家具之都”美誉的江西省赣州市南康区。真正爱上家具制作，感受到这门手艺的美感，是进入江西环境工程职业学院家具艺术设计专业学习之后。这次能代表学院、代表祖国征战世界技能大赛，感到无上光荣。

家具制作是一项很考验动手能力的项目。这次比赛，要求我们18名选手在四天内指定的22小时里，完成一张同一样式的立式柜。比赛精细度要求极高，评分项细分到了146个。以1米高的桌腿为例，尺寸差要求在正负0.5毫米之内，做不到就得零分。此前，我为了参赛而刻苦训练，尤其是在纯手工制作双燕尾榫抽屉上下了大功夫。训练最密集的时候，教练为我制定了专门的训练计划，要求每天至少制作一个抽屉。那段时间，我有时连续制作五六十个抽屉，慢慢摸索出一套适合自己的加工操作方法，作品质量也越来越好了。

比赛不单是技术的较量，更是心态的考量。虽然经过了长时间训练，但这次初到国外，一直没找到合适的场地训练，所以比赛开始我有些紧张。幸好中国技术指导专家组组长刘晓红一直鼓励我、帮助我，我很快调整好心态，进入了沉浸比赛、享受比赛的状态。

记得那天，我把一份打磨好的榫卯结构半成品交给评委打分之后，迟迟不见归还。走近一看，评委们正围成一圈，对榫卯看了又看、摸了又摸。原来，因为作品细节处光滑无瑕，外国评委们觉得不可思议。随后，在我制作“双燕尾榫”这一细节时，他们纷纷围观，并向我竖起了大拇指。那一刻，我感到十分自豪。

这枚金牌是我国在本次赛事中获得的首枚金牌，也是自参加世赛以来我国在这个项目上的首枚金牌。当有人问我以后的人生规划时，我想起了父亲的叮嘱：“当了世界冠军，还得戒骄戒躁，今后的路还长着哩。”对啊，我要继续努力，让中国家具之美被世界看见。

讲述人：2022年世界技能大赛特别赛家具制作项目金牌得主、江西环境工程职业学院青年教师 李德鑫

项目团队：记者 张胜、严圣禾、陆健、李宏、张国圣、吴春燕、唐一歌、胡晓军、王洋、颜维琦、王斯敏 通讯员 刘珊伊

(责编：何淼、李依环)