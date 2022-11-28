2019年高考后，因为打小对“动手”的兴趣，我放弃了一所大专院校药学专业的就读机会，入读广东省技师学院机电一体化专业。

入学不到一年，我抱着试试看的心态，参加了第46届世界技能大赛可再生能源项目的校内选拔，虽然进了集训队，但由于很多知识、技能都没接触过，排名比较靠后。为了尽快补上短板，我勤学苦练，遇到不懂的就及时请教教练和其他选手。经过几个月集训，我从二十几名挤进了前五名，并在最后一次校内选拔中夺得第一，代表学校参加广东省第一届职业技能大赛，又拿下了全省第一。

2020年底，我代表广东省参加首届全国职业技能大赛。国赛的竞争激烈程度比省赛高出一大截，而可再生能源项目又是世界技能大赛的新增项目，没有经验可借鉴，这让我压力倍增。

训练中最难解决的是速度问题。可再生能源项目对选手的技能要求非常高，尤其是光伏安装模块，要求选手在几小时内完成。而第一次接触时，我用了两天才基本完成。

好在勤能补拙，经过每天十几个小时的训练，我的速度逐渐提上来了，自信心也找回来了。教练全程贴身指导，仔细分析我的每个动作，具体到每次抬手、每次弯腰、每个转身走动，时间都精确到秒。最终，我以较大优势获得了国赛金牌。

进入国家集训队后，我更是一刻不放松，终于如愿代表中国踏上了世界技能大赛特别赛征战之旅。赛前，教练团队对几个竞争对手进行分析研究，为我制定了周密的训练计划。四天比赛下来，我在规定的17个赛时内完成了所有项目，有些项目还提前完成。最终，我们拿下了这个项目的历史首金。

实现梦想，为国争光，我感到非常自豪。我不是一个人在战斗，背后是学院乃至国家的培养。未来，我会执着于梦想，在可再生能源行业继续深耕、不断创新。

讲述人：2022年世界技能大赛特别赛可再生能源项目金牌得主、广东省技师学院学生 陈智勇

项目团队：记者 张胜、严圣禾、陆健、李宏、张国圣、吴春燕、唐一歌、胡晓军、王洋、颜维琦、王斯敏 通讯员 刘珊伊

(责编：何淼、李依环)