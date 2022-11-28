我来自江西农村，小时候家里没什么玩具，我就对身边电器“下手”，小到手电筒，大到电视机，都敢拆下零配件制作玩具车。当然，这“拆家”的乐趣，可没少让我挨“板子”。

初入大学时，我加入了陈良国家级技能大师工作室智能电子产品设计工匠工坊，在蔡运富教练指导下训练技能。光电技术项目正式成为世界技能大赛新项目后，我成功加入重庆集训队，而后又进入国家集训队，拿到了2022年世界技能大赛光电技术项目比赛的入场券。

备战世赛的那段日子，我在集训基地搭起行军床，每天早晨七点便投入训练，每天训练超过12小时。在比赛样题训练过程中，难题出现了：用比赛提供的耗材，我们无法按照旧方案按时完赛。团队不断尝试新的方案，但成效都不明显。经过一次次昼夜不停的技术攻关，团队终于找到了一种用时最短且最稳定的方案，让我能够提前1个小时完成比赛。大家终于松了一口气。

经过重重考验，我终于站上了领奖台！这是所有为此付出的人共同奋斗的结果。获奖只是新的开始，今后我会继续发扬精益求精的工匠精神，为建设制造强国贡献一份力量。

讲述人：2022年世界技能大赛特别赛光电技术项目金牌得主、重庆电子工程职业学院学生 李小松

项目团队：记者 张胜、严圣禾、陆健、李宏、张国圣、吴春燕、唐一歌、胡晓军、王洋、颜维琦、王斯敏 通讯员 刘珊伊

(责编：何淼、李依环)