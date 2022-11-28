2019年8月，我在第45届世界技能大赛现场，为“国手”高宇宙加油助威。尽管此前在选拔赛上我遗憾落败，可我还是被现场的氛围所震撼，下定决心，一定要在世赛舞台上为国争光。

三年后，我终于站上了世赛特别赛最高领奖台，实现了我国在抹灰与隔墙系统项目上金牌“零”的突破。

我来自浙江瓯海，中考时，工匠出身的父亲建议成绩不理想的我学一门技术。于是，我考入浙江建设技师学院。刚进校，动手能力强、有些绘画底子的我就被推荐参加世赛梯队选拔赛。

还记得当时“招募令”一发布，200多名同学踊跃报名。可每天与水泥、石膏板、瓷砖为伴，半天下来浑身粉尘、筋骨酸痛，很多同学放弃了。我想，既然选择了这条路，就好好干下去。

为了备战，我每天早上8点开始训练，一天不少于7小时。夏天时，刚做几组动作就汗如雨下，一双常人能穿一年的钢头鞋，两个月就被我磨破了底。2021年12月，第46届世界技能大赛抹灰与隔墙系统项目迎来首次阶段性考核，厚积薄发的我顺利晋级。

事实证明，抹灰与隔墙系统项目绝不是“刮腻子”那么简单。在世赛里，对操作精确度有极高要求，操作误差往往不能超过一毫米。项目赛程为期4天，赛题在比赛前夕才公开，我们不仅得迅速读懂英文图纸，还要在短时间内施工完成。

印象最深的是创意模块，需要的技艺最多也最复杂。我的作品由红蓝白三色构成，红色的埃菲尔铁塔与蓝天交相辉映，顶部中央一枚卷起的白色羽毛被群鸽环绕，这一表达爱、和平与浪漫的作品成功打动了评委。

一枚金牌，凝聚了无数人的托举和付出。感谢这个美好的时代，让我们的路越走越宽广。

讲述人：2022年世界技能大赛特别赛抹灰与隔墙系统项目金牌得主、浙江建设技师学院学生 马宏达

项目团队：记者 张胜、严圣禾、陆健、李宏、张国圣、吴春燕、唐一歌、胡晓军、王洋、颜维琦、王斯敏 通讯员 刘珊伊

(责编：何淼、李依环)