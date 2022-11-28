人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>教育

厚积薄发 源自精益求精

2022年11月28日08:14 | 来源：光明日报
小字号

2019年8月，我在第45届世界技能大赛现场，为“国手”高宇宙加油助威。尽管此前在选拔赛上我遗憾落败，可我还是被现场的氛围所震撼，下定决心，一定要在世赛舞台上为国争光。

三年后，我终于站上了世赛特别赛最高领奖台，实现了我国在抹灰与隔墙系统项目上金牌“零”的突破。

我来自浙江瓯海，中考时，工匠出身的父亲建议成绩不理想的我学一门技术。于是，我考入浙江建设技师学院。刚进校，动手能力强、有些绘画底子的我就被推荐参加世赛梯队选拔赛。

还记得当时“招募令”一发布，200多名同学踊跃报名。可每天与水泥、石膏板、瓷砖为伴，半天下来浑身粉尘、筋骨酸痛，很多同学放弃了。我想，既然选择了这条路，就好好干下去。

为了备战，我每天早上8点开始训练，一天不少于7小时。夏天时，刚做几组动作就汗如雨下，一双常人能穿一年的钢头鞋，两个月就被我磨破了底。2021年12月，第46届世界技能大赛抹灰与隔墙系统项目迎来首次阶段性考核，厚积薄发的我顺利晋级。

事实证明，抹灰与隔墙系统项目绝不是“刮腻子”那么简单。在世赛里，对操作精确度有极高要求，操作误差往往不能超过一毫米。项目赛程为期4天，赛题在比赛前夕才公开，我们不仅得迅速读懂英文图纸，还要在短时间内施工完成。

印象最深的是创意模块，需要的技艺最多也最复杂。我的作品由红蓝白三色构成，红色的埃菲尔铁塔与蓝天交相辉映，顶部中央一枚卷起的白色羽毛被群鸽环绕，这一表达爱、和平与浪漫的作品成功打动了评委。

一枚金牌，凝聚了无数人的托举和付出。感谢这个美好的时代，让我们的路越走越宽广。

讲述人：2022年世界技能大赛特别赛抹灰与隔墙系统项目金牌得主、浙江建设技师学院学生 马宏达

项目团队：记者 张胜、严圣禾、陆健、李宏、张国圣、吴春燕、唐一歌、胡晓军、王洋、颜维琦、王斯敏 通讯员 刘珊伊

(责编：何淼、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部