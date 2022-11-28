“党的二十大报告就‘特殊教育普惠发展’作出部署。这充分体现了党中央对特殊教育事业的高度重视。特殊教育是全民教育的重要组成部分。作为特殊教育工作者，我们要用实际行动为残障学生完成九年义务教育提供充分机会。”自北京回到西藏后，党的二十大代表、那曲市特殊教育学校校长次仁拉姆深入基层社区、机关单位、校园课堂等地，先后开展了十余场宣讲活动。

今年47岁的次仁拉姆自1994年从西藏民族学院中师班毕业后，由最初的一名普通中学教师，到那曲市第一幼儿园党支部书记，再到2013年担任那曲市特殊教育学校校长，已执教28年。

11月22日下午，一场在西藏全区教育系统开展的学习贯彻党的二十大精神专题线上直播活动举行。次仁拉姆与思政教育领域专家学者、教师、大学生等分享了参加党的二十大的体会和收获，并围绕学习贯彻党的二十大精神进行宣讲。

在次仁拉姆看来，作为党的二十大代表、作为学校骨干力量，她要带头改革创新，探索适宜的教育教学方法，培养自尊、自信、自强、自立的学生，带出热爱特教的高水平专业队伍，为推进高原特殊教育事业贡献力量。

那曲市委宣传部副部长黄启军说，“次仁拉姆的宣讲通俗易懂。我将立足岗位、结合实际，坚持把学习贯彻党的二十大精神与工作实践结合起来，自觉把思想和行动统一到党中央精神上来”。

那曲市特殊教育学校是那曲第一所对视障、聋哑、智力障碍等多种类型的残障儿童进行九年义务教育的特殊教育学校。自建校起，次仁拉姆在此耕耘了近10个春秋。学校根据学生实际情况逐步建立了“1+3”个性化课程体系。

次仁拉姆解释，“1”指的是国家规定的课程，“3”指的是培智、视障、听障三组课程。同时，学校还设置了扎念（一种藏族乐器）弹奏、书法、缝纫、陶艺、卡垫制作、烘焙等课程帮助残障儿童增强信心。

记者了解到，临近学年末，对一些无法入校读书的重度残障儿童，次仁拉姆正计划与同事们制定明年“送教上门”工作方案，及时更新学生的最新信息，建立一人一档制，灵活开展上门送教活动。这项工作，她与同事已坚持多年。

次仁拉姆激动地告诉记者，“这些年来，我充分感受到了党和国家办好特殊教育的决心。沐浴着党的春风，我们特殊教育工作者也要更好地帮助残障学生融入社会、服务社会。”

截至目前，那曲市特殊教育学校已有百名学生实现就业创业、随班就读及升学的梦想。

2022年5月，以聋哑、视障儿童为主的那曲市第二特殊教育学校建立。那曲市特殊教育学校则成为一所智力障碍儿童教育的培智学校。自此，那曲市成为西藏唯一拥有两所特殊教育学校的地市，藏北草原上的特殊教育迎来分类办学发展的新阶段。

“分类办学更有利于我们精准的给予残障孩子专业支持和干预。下一步，我要带领全校教师继续创新，推动党的二十大精神落地生根，让更多草原孩子‘看’到、‘听’到、‘触摸’到广阔的世界。”次仁拉姆满怀信心。

（记者 杜倩 尕玛多吉）

(责编：何淼、李依环)