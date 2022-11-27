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申继亮：新时代深化课程改革要做到“五个统一”

2022年11月27日20:51 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月27日电 （记者孙竞）由北京师范大学联合全国66家市县教育局共同发起的首届教育局长高峰论坛26日至27日举行。教育部教材局一级巡视员申继亮在主旨报告中指出，促进教育高质量发展，课程改革是关键。

申继亮指出，新时代深化课程改革要做到以下“五个统一”。红与专的统一，实现培根铸魂与增长知识才干有机融合，把党的教育方针细化、具体化，结合学生发展年龄特点为学生“画像”，要大力推进基于核心素养的教学。

智与意的统一，教育不仅要使学生增长知识见识，开发智力，还要特别加强学生人生理想、志向教育，注重发现、保护、激发学生内在动机，关注学生的人际交往能力，重视兴趣和个性培养，要大力加强心理健康教育。

近与远的统一，要处理好学生及家长上好学的现实要求与国家发长远发展的需要，必须坚持“破五唯”，克服教育的功利化、短视化现象，着眼于2035年、2049的需要培养人才，努力造就堪当民族复兴大任的时代新人，要大力推进创新教育。

内与外的统一，要跳出教育看教育，现代社会对人的发展提出了新的命题，要关注关键但薄弱的素养，如创新、综合、实践、灵活应变、自主自律等，要大力推进综合性学习。

上与下的统一。要推进“抓两头，放中间”的改革。所谓“抓两头”，即一方面落实好课程方案和课程标准的统一要求，另一方面把好出口关，坚持质量为上。所谓“放中间”，就是鼓励学校因地制宜，开展百花齐放的教学改革。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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