人民网北京11月27日电 （记者孙竞）由北京师范大学联合全国66家市县教育局共同发起、国家高端智库中国教育与社会发展研究院主办的首届教育局长高峰论坛26日开幕。

北京师范大学党委书记程建平在致辞中指出，要进一步扩大教育的协同协作，探索教育发展规律、教师成长规律、教育帮扶规律，探寻基础教育改革良策，破解教育发展的共性难题，推动各类教育协同发展。要进一步推进教育的共建共享，以信息技术推动教育形态的深刻变革，弥合城乡教育的数字鸿沟，营造更健康、更多样化、更有活力的基础教育新生态。要进一步促进教育的交流交融，建立政府、学校、企业等跨界交流的新机制，分享基础教育创新案例，推介高质量育人模式样板，构建更全方位、更宽领域、更深层次的教育开放新格局，为建设高质量的基础教育体系，以教育现代化助力中国式现代化做出积极的贡献。

教育部基础教育司司长吕玉刚在主旨报告中指出，聚焦实现更加公平、更高质量的基础教育，经过5年努力主要实现以下两大目标：一是优质均衡的基本公共教育服务体系基本建立，保障机制更加完善，资源配置更加优化，学校建设标准化水平显著提升，优质教育资源显著扩大，区域教育差距明显缩小，普及普惠水平进一步提高。二是基础教育高质量发展的格局基本形成，中小学思想政治教育吸引力感染力明显增强，课程教学质量稳步提升，教育数字化有效赋能，综合改革有力推进，办学活力充分激发，素质教育深入发展，德智体美劳全面育人水平显著提升。

国家教育咨询委员会秘书长张力表示，要全面理解教育、科技、人才在全面建设社会主义现代化国家中地位作用，深刻认识新时代加快建设教育强国、科技强国、人才强国的使命和任务，准确把握坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动的相互关系。教育优先发展重在夯实人力资源深度开发基础，科技自立自强重在坚持独立自主持续开拓创新，人才引领驱动重在巩固发展优势赢得竞争主动。

“促进教育高质量发展，课程改革是关键。”教育部教材局一级巡视员申继亮指出，新时代深化课程改革要做到以下“五个统一”：红与专的统一，实现培根铸魂与增长知识才干有机融合；智与意的统一，教育不仅要使学生增长知识见识，开发智力，还要特别加强学生人生理想、志向教育；近与远的统一，坚持“破五唯”，克服教育的功利化、短视化现象；内与外的统一，要跳出教育看教育，关注关键但薄弱的素养；上与下的统一，推进“抓两头，放中间”的改革。

北京师范大学党委常委、副校长康震主持了开幕式。他谈到，乡村教育事业是乡村振兴战略的重要支点，高质量的基础教育是建设高质量教育体系的重要基石，新时代十年是教育改革创新发展的十年，北京师范大学将大力推动“强师工程”，在建设教育强国的征程中当表率、做标杆，为建设教育强国，全面建设社会主义现代化国家提供智力支持和决策支撑。

开幕式上，由湖北省五峰县教育局、广东省始兴县教育局、云南省昭通市教体局、云南省怒江州教育局、河北省阜平县教体局等单位成立教育局长论坛“信息化助力乡村学校提质强师研究共同体”，携手探索“信息化校内外提质强师解决方案”、探索教研教学创新模式，助力乡村地区教师专业发展，提高教育教学质量，促进教育公平发展，以教育信息化、数字化赋能乡村振兴。

(责编：郝孟佳、熊旭)