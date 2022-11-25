人民网北京11月25日电 “11月23日对别人来说是很平常的日子，对我来说是特别暖心的一天。”北京青年政治学院学生胡新琪十分感慨。这一天是她20岁生日。在当天学院组织的“暖游会”上，她收了老师和同学们精心制作的生日礼物以及生日贺卡。

北京新一轮疫情来袭，在京高校的疫情尤为让人牵挂。如何维护校园健康安全，全力保障教学科研、日常生活秩序？如何让身处其中的老师、学生们安心做科研、忙学业？24日，记者从多所高校了解到，首都高校相继推出系列暖心防疫举措，增设室内核酸检测点、美味加餐、心理咨询等。一些学校还开展了丰富多彩的娱乐活动，保障并丰富师生在疫情防控下的有序生活。高校同学们也用自己的方式，积极参与志愿服务，为筑牢学校防控安全屏障贡献青年力量。

增设室内核酸检测点、送餐上门，让师生“暖心”

立冬后的北京，冷空气频繁来“控场”，气温在起伏中不断下降。考虑到入冬后室外环境温度降低，11月12日起，北京大学增设一处室内核酸检测点，为全校师生提供暖心服务。

北京大学增设一处室内核酸检测点。

燕园校区为低风险区，按照相关规范，结合学校疫情防控专家组建议，北京大学统一部署，启用通风良好的室内场地作为核酸采样场所，同时对室内核酸采样场所采取控制人流量、加强佩戴口罩、加强手卫生等措施控制疫情风险。

“有了室内核酸检测点，师生就不用在外面冻很久了”，计算机学院副教授刘先华说，“学校的这一举措很暖心，设身处地为同学们、老师们着想。”

与此同时，首都的其他高校也采取增设核酸检测点、延长核酸检测时间等方式，方便校内人员就近检测、及时检测。

疫情之外，师生的饮食问题也得到了特别的关注。

11月15日，对外经济贸易大学发生疫情。为全力保障学生学习生活，学校开展一日三餐送餐上门，并尽量做到量足味美。学校还成立了清真餐饮供给专班，满足学生用餐特殊需求和个性化差异，解决学生的后顾之忧，让每个学生学习生活有序、心态平和。

北京大学餐饮中心协调校内三辆移动餐车进驻生活区，在充分保证食品安全、菜品质量的基础上，将食堂开到“宿舍旁”，疏解食堂供餐压力、减少堂食聚集，“零距离”满足了同学就餐需求，同学们在宿舍附近即可选购热乎可口、营养健康的饭菜。

开通心理热线、开展多项活动，把心理工作做到“家”

此次北京爆发的疫情打破了很多人的正常生活秩序，高校师生的心理和情绪问题也同样受到关注。

11月21日，面对严峻复杂的首都疫情形势以及学院突如其来的疫情风险，北京青年政治学院迅速启动疫情防控应急预案。在关注师生身体健康的同时，紧急开通24小时心理咨询电话、心理咨询邮箱等，通过传统媒体和新媒体多平台开展学生心理服务。

值得一提的是，北京青年政治学院建立了心理问题重点人心理健康档案，把工作做到学生家庭和宿舍两个“家”里：与学生父母沟通，了解孩子的痛点；与学生舍友联络，及时关注其情绪动态。

为更好地帮助学生疏解特别时期的紧张，北青政管理学院的辅导员范婷婷主动联系学生家长，了解学生成长过程中的纠结、坎坷。辅导员、班主任与宿舍每位同学组成大家庭，每日情况及时沟通，每日情绪及时了解，每日所困及时解决。

疫情期间，对外经济贸易大学面向全体同学开展了思政类、文体类、心理类、学术类、党建类、宿舍文化类、职业发展类等7大类近百项线上特色活动，各学院以宿舍和班级为单位开展了宿舍运动打卡、线上合唱、策略桌游等活动，充实同学们的生活。

对外经济贸易大学的学生在宿舍参加学校组织的线上特色活动。

设计爱心盒子、参与志愿服务，共同筑牢校园安全屏障

这两天，在中国石油大学（北京）润杰公寓2号楼二楼的楼口，同学们被一个方形的盒子吸引：“大家随意拿，不要客气，加油！”“希望可以给大家带来些许快乐！”盒子旁边用彩笔写着这样的提示语，盒子里则摆满了漂亮的手绘明信片。

这是该校信息科学与工程学院2019级计算机科学与技术专业的本科生王天阳带给同学们的小温暖。明信片很快便一抢而空，“没想到会这么受欢迎！”

王天阳热爱中华传统文化，擅长书法、绘画、音乐等，平时喜欢临摹练习瘦金体。在见证了老师和同学们齐心抗击疫情的辛苦付出后，她手绘30余张明信片，和舍友一起布置了特殊的小盒子，放在楼道中供其他同学自行挑选，受到同学们的欢迎。

中国石油大学（北京）润杰公寓门口的爱心盒子

让她没有想到的是，爱心盒并没有因为大家的喜爱而空空如也，而有越来越多的小礼物被拿到这里分享，同学们自发地投回口罩、瓜子、糖、奶茶、发卡等。她温暖的举动带动了更多人参与，王天阳说，希望用爱心盒子的方式给大家打气，“病毒可以被隔离，但温暖不会！”

像王天阳一样，很多大学生用自己的方式，积极参与志愿服务，为筑牢学校防控安全屏障贡献青年力量。

北京第二外国语学院第一时间组织166名团学骨干成立“疫情防控志愿者突击队”，开展以“楼宇长-楼层长-宿舍长”为单位的服务机制。志愿者协助核酸检测、宿舍楼餐食运输、生活物品购买递送，志愿服务时长1000多小时。

2000余箱饮品、4万张《疫情防控温馨提示卡片》、1.2万余个“最美北大人”口罩，22万余人次师生核酸检测……这是北大1000余名学生志愿者创造的记录。连日来，北大青年学子通过服务师生核酸检测、维持秩序、发放口罩等形式，持续参加学校疫情防控工作。

“非常荣幸能够作为学习区防疫志愿者，为保障同学们沉浸书山、笔耕不辍贡献自己的微薄之力。志愿服务工作虽然简单，但这也正是学校高密度防疫布置、全细节防疫监控的微观体现，也正是这样筑起的一道道防线，守护着莘莘燕园学子的健康。”北京大学城市与环境学院2020级本科生赵桐说道。（孙竞、实习生刘晗妮）

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