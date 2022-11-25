原标题：高原少年的多彩青春

下午5点10分，碌曲县藏族中学的下课铃声响起，校园瞬间喧闹起来。像一条条山间溪流，孩子们从各自的教室涌出，欢快地奔向各自的社团活动地点。

最激越的一条溪流，流向图书楼内的创客教室。这学期，学校科技创新社团招新，26名来自不同年级、不同班级的同学选择了编程课。

社团负责人贡布脑日是藏中的高中物理老师，也是社团的发起人。2019年，他曾参加甘南州青少年科技辅导员培训。当时，人工智能、3D打印等热门科创课程深深吸引了这位90后老师。

“真想让牧区的孩子也有机会接触编程机器人！”

贡布脑日的想法得到了学校的大力支持。学校花了七八万元陆续购进一批机器人教学设备，还划拨了5间社团活动教室。10位来自不同学科的90后年轻老师加入进来，设计策划了3D建模、模块化编程、人工智能、创意制造等系列课程，吸纳全校近120名学生，是学校最大的社团之一。

创客教室一角，高一一班的索南才旦目不转睛地盯着屏幕，不时敲击键盘编辑程序。一年前，索南才旦参加了2021年甘肃省学生信息素养提升实践活动，获得“创客”项目初中组三等奖，成了学校的“明星”。

“编程不仅对我们来说是新鲜事物，对老师们来说也是。我喜欢和老师一起探索，这个过程很美妙。”索南才旦认真地组织语言，普通话标准而流畅。

“你的普通话说得真棒！”记者由衷地赞叹。

“我以前不习惯用普通话交流。我去省上参加比赛，要和很多不同学校的同学交流，慢慢地就敢说了。”索南才旦挠了挠头，脸上露出羞涩的笑容。

一口普通话，一颗中国心，一条成才路。在碌曲县藏族中学，每一位老师都鼓励学生大胆地说普通话，并为之创造条件。

在思源楼内，记者看到，电子屏幕上滚动播放着同学们演讲的视频。这是不久前碌曲县藏族中学举行的德育之星演讲活动，屏幕上正在演讲的学生是高二年级的其同，他正讲述着自己在村里担任“小小汉字老师”的故事。

“家里人遇到不懂的字，我会教给他们，给他们解释字的含义。村里有些人不认识字，我也会把一些简单的汉字教给他们。通过当小小汉字老师，我会努力把中华民族共同体意识深深种进人们心中。”其同的普通话字正腔圆，表达自如。

同样是高二学生，桑杰草在演讲中说，自从2019年来到藏中，她“学到了很多，成长了不少”。

“在这里，我担任班干部，参加过校团委组织的法律宣传活动，得到了充分锻炼。每当提起法官、律师等职业，我的内心都肃然起敬。我梦想着，有一天也能成为像他们一样的人。”说起梦想，桑杰草的眼睛里闪烁着光芒。

“我们中学位于海拔3200米的高原上，全校2500多名学生大多来自草原牧区，但是你会发现，每个同学都可以用普通话流畅地交流，这和国家通用语言文字的推广普及是分不开的。”校长贡去乎才旦对记者说。

采访结束，惜别校园，教学楼上“筑牢中华民族共同体意识”一行大字在阳光下熠熠闪亮。记者相信，这些胸怀祖国、视野宽广的高原少年，一定会拥有闪亮的人生。

（记者 宋喜群 张云 王冰雅）

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