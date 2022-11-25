原标题：塑造学科发展新动能新优势

严纯华 中国科学院院士 兰州大学校长

党的二十大报告明确将“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”列为专章进行整体论述、统筹部署，进一步彰显了党中央对教育、科技、人才事业的高度重视、深度关切。报告旗帜鲜明地提出，加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设，加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科。这为高校尤其是“双一流”高校深入学习贯彻落实党的二十大精神，推进学科建设发展指明了前进方向，提供了根本遵循。

一是厚植创新发展根基，激活基础学科新活力。加强基础学科建设要遵循学科自身规律、把握总体发展趋势，不断夯实基础学科的传统优势和科学内涵，提升其对解决深层次基础理论问题的支撑和引领作用。适度给予政策性倾斜，加强对基础学科建设的持续投入，集中精力开展具有时代性、科学性和前瞻性的深度研究。聚焦区域协同、环境匹配、特色优势等因素，在中西部地区布局建设一批赋能基础学科和基础研究的大科学装置和重点研究平台，重点围绕能够形成和引领未来新技术方向和新产业生长点的基础科学和应用基础科学问题进行攻关，着力解决国家经济社会发展中深层次的科学问题。

二是把握原始创新关键，塑造新兴学科新动能。加强新兴学科建设要及时探索构建新兴学科体系、学科标准和学科团队，逐步形成科学严谨的学科发展内在逻辑，找到学科持续发展的路径和方向。以解决重大科学问题为导向，面向重大科学前沿和国家战略重大需求，推进学科前沿布局和机制创新，不断建立健全适应新兴学科发展的评价体系，激发新兴学科主体的内在活力。推动学科、平台、人才队伍一体化建设，以重大科研项目平台为牵引，不拘一格汇聚人才，激励科研人员迸发创新性创造性思维火花，源源不断地为学科建设注入原生动力。

三是聚焦国家战略需求，打造交叉学科新优势。建设交叉学科、推进交叉研究要聚焦“四个面向”，坚持问题导向，奔着最紧要、最急迫的问题去。紧盯国家重大战略需求，集聚力量、精准发力进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。瞄准国家战略需求，完善跨学科科研模式，加强有组织的交叉学科研究工作，不断培育壮大新兴交叉学科。推动交叉学科组织创新，打破学科壁垒,破除思维惯性，优化调整学科专业甚至院系组织体系，塑造学科交叉研究的良好氛围，引导和鼓励文理医工农深度交叉、基础与应用深度融合、横向与纵向深度互鉴、科研成果与咨政智库深度转化、国内国际深度合作，不断促进交叉学科成长。

欣逢盛世，奋楫扬帆。兰州大学将深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦国际学术前沿、国家战略需求和高质量内涵式发展，坚持“兴文、厚理、拓工、精农、强医”学科发展总思路，以现有优势特色学科为基础，持续加强基础学科建设，超前谋划布局战略新兴学科和交叉学科方向，不断推动学科换挡升级，建设“大平台、大团队、大项目”、产出“大成果”，以实际行动加快建设中国特色、世界一流的大学和优势特色学科。

(责编：郝孟佳、孙竞)