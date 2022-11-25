原标题：以人才支撑成渝经济建设

王树新 中国工程院院士 重庆大学校长

党的二十大报告指出，构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系。作为国家布局在重庆的“双一流”建设高校，学习好、贯彻好党的二十大精神，关键要充分发挥大学职能作用和综合优势，为高标准、高质量推动成渝地区双城经济圈建设培养、汇聚更多高素质创新型人才。

一方面，要着力培养拔尖创新人才。大学的根本任务是立德树人。近年来，重庆大学统筹推进“三全育人”综合改革试点，制定实施《本科教育2029行动计划》《研究生教育高质量发展行动计划》，打造一流本科教育和卓越研究生教育，持续提升综合育人水平和培养质量。与此同时，学校充分发挥自身工科优势，积极推进新工科教育改革，在国内率先打破传统学科专业分类界限，实施以项目为驱动的教学模式改革试点，构建“本研一体”的一流新工科教育和科创平台，大力培养具有设计思维、工程思维和系统思维的创新领军人才。随着学校入选国家卓越工程师学院建设首批试点高校，接下来，我们将聚焦成渝地区双城经济圈建设重大需求，以解决更多产业共性技术和关键问题为导向，推进“人才链—创新链—产业链”深度融合，集聚创新资源，激发创新活力，努力为国家创新驱动发展战略和成渝地区双城经济圈产业发展提供源源不断的拔尖创新人才资源。

另一方面，要持续汇聚顶尖优秀人才。近年来，重庆大学认真学习贯彻中央人才工作会议精神，大力实施人才强校战略，持续深化人事人才体制机制改革创新，制定出台“3+7”人事人才制度政策，构建起“四层次七类别”人才引育金字塔，形成多层次、系统性的人才队伍发展体系，积极营造近悦远来的人才发展环境和氛围。2019年至今，引进专任教师732人，培育各类国家级人才126人次。同时，在重庆市政府的资助下，重庆大学大力吸引海内外优秀人才来校开展博士后研究工作，先后录用博士后青年人才1290人。接下来，我们要进一步用好这些政策举措，通过持续优化学校人才队伍结构、提高人才队伍质量，不断推动改善重庆高端人才的整体配置，增强城市的创新活力、综合竞争力和可持续发展能力。

党的二十大报告首次专章对教育、科技、人才工作进行了一体化部署，强调要把教育、科技、人才作为全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。这对我国高等教育尤其是“双一流”建设高校，提出了更高要求，寄予了更大期望，我们必须进一步提高站位定位，切实增强“国家队”意识，更好地担当起“国家队”使命。

从建校的第一天起，重庆大学就把人才放在最重要的位置，把培养人才、汇聚人才作为学校最核心的职能，始终以培养造就“行业精英、国家栋梁”为己任，已为国家和社会培养输送了40余万名高素质人才。据不完全统计，其中超过一半的人留在我国西南五省市就业创业，为西南地区尤其是重庆的经济社会发展提供了强有力的人才支撑。

面向未来，重庆大学将认真学习贯彻党的二十大精神，始终坚持为党育人、为国育才，心怀“国之大者”，抢抓机遇，守正创新，奋勇前行，突出需求导向和问题导向，深度融入国家（西部）科技创新中心和西部（重庆）科学城建设，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加快中国特色、世界一流大学建设步伐，着力构建高质量教育体系，不断提高综合办学实力和人才自主培养质量，聚力打造国家战略科技力量，加快建设国家战略人才力量，努力为高标准、高质量推动成渝地区双城经济圈建设作出更大贡献，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出更大贡献。

(责编：郝孟佳、孙竞)