原标题：持续深化人才评价机制改革

夏长亮 中国工程院院士 天津工业大学校长

党的二十大报告提出了教育强国、科技强国、人才强国等强国战略，并且明确提出“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”，强调“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略”。习近平总书记在中央政治局集体学习时强调指出，全党要在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，坚定不移把党的二十大提出的目标任务落到实处，奋力夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利。作为一名科研工作者和高校教育工作者，我备受鼓舞，同时也深感使命光荣、责任重大。

高校必须强化责任担当，坚决扛起历史使命，为全面建成社会主义现代化强国塑造新动能新优势。

学校要深化综合改革，着力提高人才自主培养质量。随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，对人才的知识结构和能力提出了新要求。天津工业大学抓住两轮入选“双一流”建设高校的重大机遇，践行“工科做强、理科做优、文科做精、医科做好”的发展思路，组建理学部、工学部、信息学部、人文社科学部、卫生医学部，创建博雅书院、创新学院，推进学分制改革和小班化互动式教学，建设新兴专业、辅修专业、微专业，打破学科专业壁垒，实现“跨界”培养，形成了学科交叉专业融合育人新生态，培养了一大批复合型高层次创新人才。下一步，学校将进一步优化学部治理体系，健全完善学部职能，夯实基层教学组织，实现学科群、专业群集群发力，切实提高人才自主培养质量，着力培养可担当民族复兴大任的时代新人。

学校要突出优势特色，助力实现高水平科技自立自强。党的十八大以来，习近平总书记多次强调要增强自主创新能力，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战，只争朝夕突破“卡脖子”问题。天津工业大学生于纺织、立于纺织、兴于纺织，多项科研成果打破国际垄断，被应用于重大疫情防控、国家战略性新兴产业和国防高科技产业。今后，学校将坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，围绕纺织未来技术，聚焦学科前沿领域，突出原始创新，争取在纺织相关领域和国家急需的关键核心技术方面实现重大突破，为实现高水平科技自立自强贡献力量。

学校坚持引育结合，形成引领驱动发展的人才优势。人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源、第一资源，是驱动高校事业高质量发展的关键。近年来，天津工业大学持续推进“天工经纬人才工程”，深化人才管理体制机制改革，坚决破除“五唯”顽瘴痼疾，实现了国家级高层次人才的快速增长，为学校“双一流”建设提供了关键支撑。下一步，天津工业大学将持续深化人才评价机制改革，实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，构建全链条育才、全视角引才、全方位用才的人才工作体系，努力建设一支高素质、专业化、具有国际竞争力的高层次人才队伍，为建设社会主义现代化国家贡献智慧和力量。

(责编：郝孟佳、孙竞)