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残疾人中职学校设置标准印发

不断改善办学条件

2022年11月25日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月24日电  （记者闫伊乔）记者从教育部获悉：近日，中国残联、教育部等7部门联合印发了新修订的《残疾人中等职业学校设置标准》（以下简称《标准》），明确学校教职工与在校生比例不低于1∶5，其中，每15名学生应配备1名相关辅助专业人员，专任教师数不低于本校教职工总数的60%，“双师型”教师不低于本校专业课教师数的50%。

　　《标准》提出，设置残疾人中等职业学校，要有基本的办学规模。根据社会需要和残疾人的身心特点合理设置专业，常设专业一般不少于4个，学历教育在校生规模一般不少于300人，班额原则上为8—20人。

　　《标准》指出，新建或改扩建残疾人中等职业学校，学校环境应符合残疾人教育教学、校园安全和身心健康要求。须有与办学规模、专业设置和残疾人特点相适应的个性化校园、校舍和设施，且符合《无障碍环境建设条例》及《建筑与市政工程无障碍通用规范》等标准规范要求。

　　《标准》明确了残疾人中等职业学校的办学经费来源，应以举办者投入为主，企业、社会等多渠道筹措落实。地方应制定残疾人中等职业学校生均拨款标准，按时、足额拨付经费，不断改善学校办学条件。

　　此次修订是继2007年中国残联、教育部印发《残疾人中等职业学校设置标准（试行）》后的首次修订。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月25日 03 版）
(责编：袁勃、胡永秋)

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