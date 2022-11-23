“创办人谷方明被评为‘文明标兵’后，爱心教室备受关注，捐款捐物的好心人更多了，我们都是受益者。”近日，河北唐山“启航心语爱心教室”学生家长任秀军，来到唐山市文明办送锦旗，感谢文明办举办文明标兵评选发布活动，让更多人见贤思齐、争做先锋。

“咱们想想办法，让这些孩子能免费接受培训”

谷方明是唐山一位普通的“80后”出租车司机，却办了一件不普通的事。

4年前的一天，谷方明在唐山市工人医院集团康复医院门口载到儿童康复治疗师丑欣。在闲聊中，谷方明了解到“很多残障儿童经过教育培训可以实现生活自理甚至就业，但家长为他们肢体康复治疗已经耗尽精力财力，很难让他们接受文化课培训”。丑欣的描述触动了谷方明的怜悯之心：“那咱们想想办法，让这些孩子能免费接受培训。”

筹划三个月后，谷方明和丑欣租房开办了“启航心语爱心教室”。丑欣利用周末休息时间，为首批5名家庭经济困难的残障儿童授课。

“孩子上学了吗？还没有的话，我们办了个小课堂，要不去我们那儿上课吧，不要钱。”在医院给患儿康复治疗时，丑欣总不忘“招生”。慕名而来的自闭症、唐氏综合征、脑瘫等残障儿童越来越多，二人还聘请了专职教师，开设了数学、语文、手工、音乐等课程。

“再多攒些钱，争取盖上宿舍、教室”

“我在，孩子就能吃饱穿暖。将来我没了，孩子咋生活？”这几乎是所有患儿家长的担忧。残障人士难以从事复杂的社会劳动，养鸡种菜总能干吧？让家人带着他们干农活儿，产出的收益应该能养活一家人。谷方明决定承包土地搞农业，安置残障人士就业。

去年，谷方明和丑欣在迁西县兴城镇毛庄村承包了300亩荒山，种植了果树、蔬菜。节假日，“的哥”和医生变身农民，去“残障儿童创业基地”劳作。“我俩干，就能少雇两个工，省一点儿钱。”谷方明说。

收获的季节，他们还会组织患儿家庭去基地采摘。“9月我们还去收葱、核桃了。我们都让小谷拿去卖钱，补贴承包费，他全给大伙儿分了。”任秀军说。

算下来，谷方明和丑欣为爱心教室、创业基地投入近30万元。谷方明计划再多攒些钱，争取盖上宿舍、教室，让残障人士住下来、真正实现就业。

“争做‘文明标兵’，这是对好心人最好的报答”

4年多的时间，谷方明和丑欣默默无闻地帮助残障人士126名。最近，他们出名了。

今年，唐山开展了“文明标兵”评选发布活动，谷方明成为首批“周文明标兵”。唐山市文明办主任王海明介绍：“我们开展了助人为乐、见义勇为、敬业奉献、孝老爱亲、诚实守信、自强不息六类文明标兵评选，以‘周文明标兵’‘月文明标兵’‘2022年度十大文明标兵’三个层级向社会发布。”截至目前，唐山已评选出了市级“周文明标兵”76名、县级“周文明标兵”382名。

“最近有3位志愿者来爱心教室义务授课，有教书法绘画的，有给家长上教育心理学课的。”谷方明说，还有不少爱心人士送来文具、教具，并帮扶患儿家庭。唐山市群艺馆与爱心教室联手成立了“启航心语残障儿童艺术团”，韩英杰老师免费指导孩子们演奏葫芦丝、非洲鼓，带他们登台演出。

给爱心教室送锦旗的任秀军去年患股骨头坏死，术后只能休病假，妻子因脑梗无法工作，全家每月收入只有几百元。“一位好心人从爱心教室了解到我家的情况后来家里探望，留下了钱款。几天后，又领着几个朋友来，带的粮油够我们吃几个月的，还有衣服。”任秀军患有脑瘫的儿子在爱心教室免费学了3年，刚开始只会说一两个字，现在能与人沟通，会简单书写、算数，还经常帮父母做家务。任秀军相信，有全社会的帮扶，全家都会越来越好。

“瘦高个，戴眼镜，中年男性……”任秀军把受过的帮扶一一记下，“好心人都不留姓名，我只能用这样的描述区分。”他还说，自己也要多做善事，争做“文明标兵”，这是对好心人最好的报答。

（记者 耿建扩 陈元秋 通讯员 施疑）

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