党的二十大报告站在全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的战略高度，对“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”作出专门部署，强调“培养造就大批德才兼备的高素质人才，是国家和民族发展长远大计”，明确要求“培育造就大批德艺双馨的文学艺术家和规模宏大的文化文艺人才队伍”。这些重大决策和战略部署，把人才的重要地位提高到新的高度，清晰勾勒了新时代人才工作的宏伟蓝图，为加强改进新时代文艺人才队伍建设，推进人才强国、文化强国建设指明了前进方向。

1.书写新时代文艺人才队伍建设新篇章

文艺事业要实现繁荣发展，必须培养人才、发现人才、珍惜人才、凝聚人才。党的十八大以来，中国文联坚持把培养和造就一支高素质、高层次的文艺人才队伍作为推动文艺事业繁荣发展的重要基础性、战略性工作，积极创新体制机制、大力培养文艺人才，取得了显著成效。

注重思想引领，强化理论武装。中国文联始终坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为常抓不懈的首要政治任务，突出把习近平总书记文艺工作重要论述作为培训重点，“在头脑里打基地”“在思想上建高楼”，使教育培训成为思想政治引领的重要抓手和主渠道主阵地。制定印发《2019—2022年全国文联系统文艺人才和管理干部培训规划》，强力度、大规模、超常规对各领域各层次各方面文艺文联工作者进行教育培训，2013年至2022年9月，中国文联共举办线上线下教育培训班次984个，培训22.1万人。仅2016年以来，全国文联系统就举办各类班次36182期，累计培训367.5万人次，教育培训在规模质量上真正实现大踏步迈进，有效引导文艺工作者和文艺爱好者以如磐文艺初心涵养政治定力和艺术理想、以文化自信激发创造活力，为新时代文艺事业繁荣发展注入不竭动力。

加大扶持力度，助力人才成长。中国文联深入实施全国中青年文艺领军人才培养工程、青年文艺人才海外研修工程、青年文艺人才创作扶持计划、“携手铸梦”计划等，进一步完善中国文学艺术发展专项基金扶持机制，努力为青年文艺骨干的成长成才创造良好的环境和条件，推动各艺术领域薪火相传、新人辈出。中国文联首届全国中青年文艺领军人才培训班学员在三年研修培训期间，入选中宣部文化名家暨“四个一批”人才3人次、全国中青年德艺双馨文艺工作者5人次、全国劳动模范及中宣部宣传思想文化青年英才3人次，还有多位学员获国家级、省级文学艺术奖项。积极发挥全国性文艺评奖推优的选拔推介人才的重要作用，戏剧梅花奖、电影金鸡奖百花奖、音乐金钟奖、中国美术奖、曲艺牡丹奖、舞蹈荷花奖、民间文艺山花奖、摄影金像奖、书法兰亭奖、杂技金菊奖、电视金鹰奖以及文艺评论“啄木鸟杯”年度推优等强力助推一批又一批优秀人才脱颖而出，党的十九大以来共有222部作品、239名个人分获各奖项殊荣，推出了一大批文艺精品和文艺骨干。开展“艺苑撷英”——全国优秀青年艺术人才展演活动，营造文艺界“大练兵、大比武”的氛围，引导支持青年文艺工作者挑大梁、当主角。

创新方式手段，拓展培养覆盖。新时代以来，按照中央统一部署要求，中国文联会同各团体会员积极开展全国文艺骨干大培训，首次实现全国文艺家协会个人会员全覆盖。深入开展“文艺两新”调研，组织召开全国文联“文艺两新”工作座谈会、“新文艺群体职称评审工作”推进会，搭建“青年艺术家之友”平台，在采风创作、教育培训、展演展示、评奖推优等方面对“文艺两新”进行有针对性的帮扶，2016年以来全国文联系统累计培训“文艺两新”学员数量62.4万余人次。通过重点抓好文艺拔尖人才、少数民族文艺人才、新文艺群体、基层和创作一线文艺工作者的培训研修，不断推动优质培训资源向基层文艺工作者延伸倾斜，推动基层文艺工作者在文艺事业中发挥更大作用。积极推进“中国文联全国少数民族地区文艺骨干培养工程”，结合开展文化润疆、文化援藏工作，加大面向新疆地区、涉藏地区的文艺人才扶持培养力度。全力推进新时代文明实践中心挂点支援单位基层一线文艺人才队伍建设。持续完善文联网络培训云平台、云直播授课教室、文艺云等，推动文联线上线下培训协调发展，创新教学模式，打造培训品牌，培训的广度、深度和力度不断增强，构成丰富、层次多元的文艺人才培养格局日渐形成。

2.新时代文化事业呼唤高素质文艺人才

伟大事业呼唤人才，伟大时代造就人才。在全面建设社会主义现代化国家新征程上，社会主义文化事业拥有更加广阔的舞台，优秀文艺人才也必将充分涌现、大有作为。

培养造就高素质文艺人才是增强人民精神力量的迫切需要。一个民族的复兴需要强大的物质力量，也需要强大的精神力量。举精神之旗、立精神支柱、建精神家园，都离不开文艺。党的二十大提出“增强人民精神力量”的战略任务，迫切需要大批文艺人才，承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，用文艺的独特形式，春风化雨、润物无声地弘扬社会主义核心价值观，弘扬以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系，唱响主旋律，激发正能量，不断壮大奋进新时代的主流思想舆论，推动建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础。

培养造就高素质文艺人才是提高全社会文明程度的必然要求。文艺工作者是人类灵魂的工程师，肩负着启迪思想、陶冶情操、温润心灵的重要职责，承担着以文化人、以文育人、以文培元的光荣使命。文艺行风的好坏会影响整个文化领域乃至社会生活的生态。提高全社会文明程度，需要文艺人才广泛参与文明培育和文明实践，在全社会弘扬劳动精神、奋斗精神、奉献精神、创造精神、勤俭节约精神，弘扬中华传统美德，推进家庭家教家风建设和未成年人思想道德建设，彰显时代新风新貌。

培养造就高素质文艺人才是繁荣文化事业、发展文化产业的基础支撑。人才是我国经济社会发展和科技进步最重要的资源，也是社会主义文化事业和文化产业繁荣发展的关键和根本保证。无论是深化文化体制改革、完善文化经济政策，还是健全公共文化服务体系、实施文化惠民工程，或是保护传承历史文化、推动文化和旅游深度融合发展，都离不开文艺人才的支撑和保障。这就要求把培育造就大批德艺双馨的文学艺术家和规模宏大的文化文艺人才队伍摆上重要位置，纳入文化发展总体布局，以源源不断的人才供给推动我国文化事业持续繁荣发展。

培养造就高素质文艺人才是增强中华文明传播力影响力的应有之义。文艺是世界语言，对于增强中华文明传播力影响力、促进各国人民相知相亲具有不可替代的作用。高素质文艺人才是加强国际传播能力建设，讲好中国故事、传播好中国声音的重要保障。必须培养造就更多高素质文艺人才，激发他们运用文艺的思维和语言，提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓，创作更多彰显中国审美旨趣、传播当代中国价值观念、反映全人类共同价值追求的优秀作品，以更丰富更有效的方式向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象，彰显中华文明的悠久历史和人文底蕴，推动中华文化更好走向世界。

3.不断开辟文艺人才工作新局面

人才是文艺事业的“第一资源”、重要根基。培育造就大批德艺双馨的文学艺术家和规模宏大的文化文艺人才队伍，是党的二十大确定的重要任务。中国文联是党和政府联系文艺界的桥梁纽带，是文艺工作者的温馨和谐之家，必须紧扣“做人的工作”，充分发挥组织优势和专业优势，以更加强烈的历史主动精神，完善文艺人才战略布局，深化文艺人才发展体制机制改革，把各方面各领域文艺人才聚集到党和国家的文艺事业中来。

持续强化文艺人才思想政治引领。思想的感召是最有力的感召，政治的引领是最坚定的引领。以思想政治引领，汇聚优秀文艺人才，是党的文艺工作优势所在、关键所系。以教育培训为重要抓手，把学习贯彻党的二十大精神和深入学习贯彻习近平总书记文艺工作重要论述相贯通，持续全面深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训，用马克思主义中国化时代化文艺理论、伟大建党精神、社会主义核心价值观等教育引导广大文艺工作者，引导他们深刻领悟“两个确立”的决定性意义，心系复兴伟业，胸怀国之大者，自觉用科学理论武装头脑、指导创作，切实把艺术理想融入党和人民的事业之中，坚定不移听党话、跟党走，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献才情和智慧。

着力做好文艺领域重点紧缺专业人才培养。党的二十大对“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”作出战略部署，进一步明确了文艺人才培养的导向和需求。必须紧扣党的中心任务、围绕文化文艺发展需求，实施更加积极、更加开放的文艺人才政策，做到党和国家事业急需紧缺什么样的文艺人才，就汇聚培养什么样的文艺人才。对标对表新发展阶段、新发展理念、新发展格局，完善文联组织分类分层、纵横结合的教育培训体系，着力加强对各艺术门类表演创作、文艺评论、新媒体技术、艺术管理等重点紧缺专业领域的人才培养，真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才，求贤若渴，不拘一格，为文艺事业繁荣发展输送源源不断的人才大军。

分层分级加强文艺人才队伍培养和梯队建设。人才队伍建设是一项复杂而艰巨的系统工程，构建起门类齐全、覆盖广泛、梯队衔接的新时代文艺人才体系，事关文艺事业全局和长远发展。必须着眼于提高文艺人才核心竞争力，把培养造就名家大师、领军人才、优秀青年人才作为工作重中之重。切实发挥名家大师的示范引领作用，加大各艺术门类高精尖缺人才支持力度，精心选拔并培养一批有影响力的各领域文艺领军人才。加大“文艺两新”和基层文艺人才培养扶持力度，深化推进新文艺群体职称评审工作，推动各类优质教育培训资源向基层文艺人才倾斜。着眼于抓好后继有人这个根本大计，把重心放在青年文艺人才上，引导他们守正道、走大道，支持他们挑大梁、当主角，让当代中国文学家、艺术家像泉水一样奔涌而出，让中国文艺的天空更加群星灿烂。

（作者：中国文联党组理论学习中心组）

(责编：何淼、郝孟佳)