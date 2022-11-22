人民网北京11月22日电 日前，以“体验经典”为主题的北京师范大学首届“励耘南国”教育戏剧节颁奖典礼在北师大珠海校区举行。

本次教育戏剧节由北京师范大学人文和社会科学高等研究院主办，中国优秀传统文化研究与传播中心承办，旨在将传统文化经典有效地融入教育戏剧当中，融入美育与德育之中，发掘其丰富的精神内核和审美风范。“励耘南国”教育戏剧节自今年5月正式启动以来，共收到来自全国各地16个省市的105个作品。

活动现场。校方供图

北京师范大学党委副书记、珠海校区党委书记韦蔚表示，北师大未来致力于将“励耘南国”教育戏剧节打造成国内领先的、在传统文化教育和语文教育方面具有标识性意义的教育品牌活动。通过先进的教育理念和教育实践活动在助力中西部教育公平、教育均衡发展等方面做出应有的贡献。

“教育戏剧作为一种教学方式，是培养多领域拔尖创新人才的重要途径。”珠海市教育局副局长程鹏指出。

学术指导委员会专家代表、北京大学生电影节的创始人黄会林教授通过视频在线致辞。她表示，本届以“体验经典”为主题的教育戏剧节正是把传统的文化经典与教育教学融为一体的积极探索，通过教育戏剧体验经典，进而激发文化自觉。黄会林教授表示，首届“励耘南国”教育戏剧节是呼应时代的教育实践新举措，是一个创造、展示与碰撞的舞台。（孙竞、实习生杨炳欣）

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