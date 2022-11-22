称霸地球长达1.6亿年的恐龙，是生命演化这个大故事的重要组成部分。它们有成千上万个物种，形象鲜明生动，极为吸引人。这使得我从小立志将古生物学研究作为自己终身的事业。

上高中时，在自学了HTML语言之后，我跃跃欲试地做了一个以恐龙为主题的个人网站。出乎意料，恐龙网主页第一周的访问量就达到4600多。少年时便获得这样的认同感，我坚定了要踏上古生物研究道路的信念。

2016年取得博士学位之后，我留校从事古生物学工作，并在取得些许成果之后，坚持以通俗易懂的方式，在多平台向公众传达学科前沿的科学成果，履行一位科研工作者的社会责任。在这个过程中，我也得到广大读者、网友的广泛支持。目前，我拥有各平台与社区的粉丝近700万，连续多年获得影响力十大科普大V等称号。不少学子考上中国地质大学，都不忘来问候我一声：“邢老师，我是看了您的书和节目才喜欢上古生物学、地质学的。”这是对我的科普工作最大的认可。

我的主要研究方向之一是恐龙足迹化石。在十余年的研究历程中，我的课题组组织和参加了上百次野外考察，有好几年野外工作超过200天，足迹遍布30多个省、区、市，以及东亚、北美、北非、欧洲等地，共发现新足迹点约百余处，新发现数万个足迹化石。

即使这样仍远远不够。我国幅员辽阔，随着许多地方基础设施建设的开展，恐龙足迹得以大量发现。但研究人员不多，即使我们像“救火队”一样，也很难找到并保护所有的新足迹。

2020年10月10日，我在社交平台收到一位妈妈的私信消息。国庆期间，她和孩子杨哲睿回四川通江老家度假时，听外公说老家背后的山石上有不少鸡脚印。从小喜欢自然科学的杨哲睿就去后山观看这些鸡脚印，他当场断定这是恐龙的足迹，而且清楚说出是兽脚类恐龙留下的。孩子还说：“我是从邢立达老师的课程上读到的，不信你问问他。”

几日后，根据这位妈妈提供的线索，我赶到了现场，并在一块面积约20平方米的石头表面发现了5个足迹。这些足迹为白垩纪早期恐龙所留，距今约1.3亿年，这些足迹化石是四川盆地北部边缘首次发现的恐龙足迹，有重要的科学价值。当时只有5岁的杨哲睿，也成为目前国内年龄最小的恐龙发现者。

这件事一下子打开了我的思路。国土广袤，恐龙足迹等研究非常依赖大规模的野外踏勘。而我们可以利用社交媒体科普相关知识，调动公众参与探索发现的积极性，弥补科研人员数量不足的问题，实现科普工作与科研工作互相反馈。这几年，我们通过民间线索取得了越来越多的新发现，形成了“科研-科普-科研”的良性循环，甚至起到拉动地方旅游和科普经济的重要作用。这是我做科普之初都未承想到的。

（中国地质大学（北京）地球科学与资源学院副教授、科普大V 邢立达）

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